日本暴雪車流動不了！回堵10km司機慘困雪地　轎車凍出冰柱畫面曝

【新名神 多数の車動けず 三重 菰野IC～滋賀 甲賀土山IC 下り線】https://t.co/DVJdldoary— NHKニュース (@nhk_news) January 25, 2023
警察によりますと、新名神高速道路の三重県の菰野インターチェンジと滋賀県の甲賀土山インターチェンジの間の下り線で、およそ10キロにわたり多数の車が動けなくなっているということです。#nhk_video pic.twitter.com/mfy4o2UZNS
記者葉睿涵／編譯
日本自當地24日就連續降下的大雪癱瘓了當地交通，並在名古屋和京都之間的高速公路造成車流回堵，導致多輛轎車受困車龍之中，甚至還有人因此出現身體不適，需要救護車立刻趕往現場施救。
大雪の影響で立ち往生が続く滋賀県甲賀市内の新名神高速道路下り（手前）の様子です。— 毎日新聞写真部 (@mainichiphoto) January 25, 2023
中日本高速道路によると、25日未明から四日市ジャンクション（三重県）－甲賀土山インターチェンジ（滋賀県）の上下線の複数の場所で立ち往生が発生しました。
写真特集https://t.co/6hGBHxkAzM pic.twitter.com/woeTvMHU5Z
據NHK報導，新名神高速公路是連接滋賀縣、三重縣、京都府、大阪府和兵庫縣等地的重要高速公路，不過受到強降雪影響，高速公路有部分路段在25日被禁止通行，導致車流緩慢，甚至還出現回堵10公里的狀況，不少司機受困車龍內。
新名神高速道路の上下線の複数の場所でトラックなどが立ち往生しています。ドライバーからの通報を受け、職員が現場に食料や飲料水などを持って救援に向かっているということです。— 毎日新聞写真部 (@mainichiphoto) January 25, 2023
写真は三重県菰野町で立ち往生する大型車両。
写真特集https://t.co/6hGBHxkAzM pic.twitter.com/umWvuMeNYu
從現場照片可見，這些被困在車龍內的轎車，車身全都覆蓋著厚厚的白雪，有的甚至還出現了透明冰柱。為了盡快疏散車流，當局敦促被困在車龍之中的司機迅速從最近的出口離開，而中日本高速公路公司（NEXCO）也正積極為司機派發食物、食水等救援物資，並在路邊加蓋移動廁所，以解決受困司機的生理問題。
▲新名神高速公路回堵10公里。（圖／翻攝自推特）
當局同時也在周邊出口和道路進行除雪，只是目前交通還未有全面恢復通行的跡象，有部分高速公路路段依舊堵塞，也有官員透露，截至25日中午，雙向道路仍可見轎車受困於車龍之內。三重縣龜山市的消防部門也表示，當地有一名受困的司機在當地25日上午通報身體不適，於是當局緊急派出了救護車到現場施救。
讀者迴響