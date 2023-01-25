日本暴雪車流動不了！回堵10km司機慘困雪地　轎車凍出冰柱畫面曝

記者葉睿涵／編譯

日本自當地24日就連續降下的大雪癱瘓了當地交通，並在名古屋和京都之間的高速公路造成車流回堵，導致多輛轎車受困車龍之中，甚至還有人因此出現身體不適，需要救護車立刻趕往現場施救。

據NHK報導，新名神高速公路是連接滋賀縣、三重縣、京都府、大阪府和兵庫縣等地的重要高速公路，不過受到強降雪影響，高速公路有部分路段在25日被禁止通行，導致車流緩慢，甚至還出現回堵10公里的狀況，不少司機受困車龍內。

從現場照片可見，這些被困在車龍內的轎車，車身全都覆蓋著厚厚的白雪，有的甚至還出現了透明冰柱。為了盡快疏散車流，當局敦促被困在車龍之中的司機迅速從最近的出口離開，而中日本高速公路公司（NEXCO）也正積極為司機派發食物、食水等救援物資，並在路邊加蓋移動廁所，以解決受困司機的生理問題。

▲新名神高速公路回堵10公里。（圖／翻攝自推特）

當局同時也在周邊出口和道路進行除雪，只是目前交通還未有全面恢復通行的跡象，有部分高速公路路段依舊堵塞，也有官員透露，截至25日中午，雙向道路仍可見轎車受困於車龍之內。三重縣龜山市的消防部門也表示，當地有一名受困的司機在當地25日上午通報身體不適，於是當局緊急派出了救護車到現場施救。