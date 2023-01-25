　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國男確診飛南韓「沒隔離落跑」　未受任何懲罰！僅被驅逐出境

▲▼中國籍男子2023年1月3日入境南韓時被驗出確診，未配合隔離措施，逃跑後被捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名中國籍男子1月3日入境南韓時被驗出確診，不但未配合隔離措施還逃跑，不到幾天就被捕。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北25日電

韓國中央應急處置本部24日表示，一名日前因「逃避新冠隔離」而被捕的中國籍旅客被驅逐出境，並限制入境1年。對此事件不少中國網友發文認為丟臉，但也有網友怒稱不去韓國。

綜合陸媒報導，據指這名中國籍旅客1月3日搭機從中國飛抵仁川國際機場，因入境後的核酸檢測結果呈陽性需要進行隔離，卻在等待入住隔離酒店時「潛逃」前往首爾市區，與妻子一同入住市區一家酒店並外出，5日在首爾市區被捕。

這名中國遊客在調查中解釋，由於日常服用的藥物被妻子帶走。因此，離開隔離點是為了去取藥，並無潛之意。

韓國政府當時稱，將依據法律和原則嚴懲，但最後這名中國籍旅客未受到任何法律處罰，只被驅逐出境，並被限制入境1年。

對此事件，中國網友反應熱烈，不少人留言認為「丟臉丟到國外」、「若發生在中國可能影響三代」，但也有愛國心噴發的中國網友質疑「這事會不會是編出來的」、另怒稱「非必要不去韓國」。

由於中國去年底COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發，全球多國對來自中國入境旅客採取檢測措施。

韓國本月初起對來自中國入境的人員，規定必須在抵達機場後接受檢測，陽性者須在臨時隔離處進行為期7天的隔離。隨後中國也對韓國陸續祭出暫停審發韓國公民赴中簽證及暫停過境免簽。

▼中國籍41歲男性落網時穿著全身白，還一度引發熱議。（圖／達志影像）

▲▼ 中國籍41歲男性旅客3日入境南韓，落地採檢呈現陽性後，拒絕隔離逃跑，於4日落網。（圖／達志影像）

ET快訊
和前夫一起拍片　AV女優自爆：爸爸弟弟都看過
快訊／18縣市低溫特報！　4縣市「非常寒冷」探10°C↓
爆乳妹逛夜市！握「台灣香腸」：真好吃　直播秒GG
13款刮刮樂攻略！　「賺錢、回本率」一圖看懂
保時捷970頭一偏…撞爛「路上頭等艙」！　車主怒了
快訊／全聯開出200萬發票！　買泡麵、礦泉水就中
獨／春節10天假！　泌尿醫曝詭異情況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

迪士尼海洋「水之行星」結冰驚奇景象曝光　日網友：艾莎冰凍的？

日本暴雪車流動不了！回堵10km司機慘困雪地　轎車凍出冰柱畫面曝

兄弟15年前幫擋子彈喪命　男私刑復仇「假扮女人」擊殺當年槍手

外國爆乳妹逛夜市！握「台灣香腸」邪惡視角：真好吃　直播秒被ban

快訊／Outlook、Teams全球大當機！上千人受影響　微軟證實：調查中

南韓「男女薪資差異」大！性平觀念連續26年吊車尾　女性易受歧視

婚禮倒數2天突喊卡！準新娘怒告未婚夫「索賠600萬」：他逼我上床

日本冰封至少1死！「晴天之國」罕見積雪93公分　上百航班取消

傳德總理國際壓力下點頭　援烏豹2戰車要點一次看

中國男確診飛南韓「沒隔離落跑」　未受任何懲罰！僅被驅逐出境

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

6台人赴日3碗拉麵輪流吃　還留負評...律師傻眼酸爆

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

迪士尼海洋「水之行星」結冰驚奇景象曝光　日網友：艾莎冰凍的？

日本暴雪車流動不了！回堵10km司機慘困雪地　轎車凍出冰柱畫面曝

兄弟15年前幫擋子彈喪命　男私刑復仇「假扮女人」擊殺當年槍手

外國爆乳妹逛夜市！握「台灣香腸」邪惡視角：真好吃　直播秒被ban

快訊／Outlook、Teams全球大當機！上千人受影響　微軟證實：調查中

南韓「男女薪資差異」大！性平觀念連續26年吊車尾　女性易受歧視

婚禮倒數2天突喊卡！準新娘怒告未婚夫「索賠600萬」：他逼我上床

日本冰封至少1死！「晴天之國」罕見積雪93公分　上百航班取消

傳德總理國際壓力下點頭　援烏豹2戰車要點一次看

中國男確診飛南韓「沒隔離落跑」　未受任何懲罰！僅被驅逐出境

LINE隱藏功能大公開！3步驟「自動擋下語音通話」　1招反制@All

暖男肉身擋車送浪浪最後一程　抱起「出現奇蹟」結局感動百萬人

迪士尼海洋「水之行星」結冰驚奇景象曝光　日網友：艾莎冰凍的？

23動漫節／年度動畫霸權《孤獨搖滾》在曼迪！台灣東販首賣書公開

她砸66萬做試管終懷孕！慘遭醫護「導尿管插入陰道」大出血流產

日本暴雪車流動不了！回堵10km司機慘困雪地　轎車凍出冰柱畫面曝

「愛愛有錢賺」和前夫一起下海　AV女優壞壞：爸爸弟弟都看過

86歲母跌倒全身癱！大便只能從肚擠出來　大兒子一聽醫藥費逃走了

賴清德赴南投參拜媽祖廟　親發一元福袋不忘為蔡培慧拉票

台北市區落羽松秘境再＋1！現在去最美、奇岩站步行5分鐘就到

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

災難來了！法國電價帳單「飆漲1200％」

女高中生入「亂交趴」賺零用錢！　肉體交疊照被爆

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

雙胞胎姊妹過世　她「1人分飾2角」3年

你的菜瓜布用錯了！用這面擦根本洗不乾淨

女按摩師強摸客人下體　還拉開內褲「視姦」

「奪命糖漿」釀逾300童死亡　WHO籲立刻下架

即／成田機場路面結冰　飛機「失控打滑」

日本暴雪！乘客受困JR電車9小時

末日之鐘指針動了　距毀滅剩90秒

他殺人分屍還淡定受訪　記者1問題他秒露餡

忘記別人名字怎麼辦？她曝「這招1秒套出」

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏官員大幅異動

更多熱門

相關新聞

陸駭客侵南韓12機關網站　預告「下波攻擊」

陸駭客侵南韓12機關網站　預告「下波攻擊」

南韓科技部轄下的網路振興院（KISA，又譯資訊安全局）25日表示，農曆春節前後，南韓有多達12個學術機關網站遭中國駭客攻擊，其中大韓建設政策研究院的官網到現在仍顯示「無法連接」。發動攻擊的中國駭客組織「曉騎營」還預告未來將入侵2000多個南韓政府機關網站。

日本暴雪！乘客受困JR電車9小時

日本暴雪！乘客受困JR電車9小時

北韓爆感冒病例飆升「首都封鎖5天」

北韓爆感冒病例飆升「首都封鎖5天」

首爾創23年歷史低溫　濟州島航班雪中恢復運行

首爾創23年歷史低溫　濟州島航班雪中恢復運行

曾發求救訊號！貨船翻覆　18名船員失蹤

曾發求救訊號！貨船翻覆　18名船員失蹤

關鍵字：

中國旅客中國遊客拒絕隔離南韓日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

狠愛演「解散3年動態曝光」！揭胡椒超慘近況

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

南橫下雪了！一片銀白宛如童話世界

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面