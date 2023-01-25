外國爆乳妹逛夜市！握「台灣香腸」邪惡視角：真好吃　直播秒被ban

▲國外巨乳直播主在Twitch開播吃「台灣香腸」，結果頻道慘被封鎖。（圖／翻攝自IG、推特／@kiaraakitty，下同）

記者張寧倢／編譯

出生於香港的新加坡女直播主、OnlyFans網紅Kiaraa Kitty最近到台灣旅遊，不免俗地前往夜市大啖在地美食。穿著粉色爆乳胸罩的她一邊直播，一邊吃著香腸，和粉絲們開心互動，直播結束後還發文讚「台灣香腸真好吃」。沒想到，幾乎同時間她的頻道也慘遭Twitch官方暫時封鎖。

根據《每日星報》報導，Kiaraa Kitty近期造訪台灣，並時常透過IG、推特等社交平台發布旅遊照。上周她前往台北一處夜市吃美食，當晚她穿著粉紅色胸罩，大露性感乳溝，開直播時還一邊拿著烤香腸和粉絲互動。直播結束後，Kiaraa Kitty在23日凌晨2時發推特感謝大家，「台灣香腸真好吃。謝謝大家今天來看我。」

▲Kiaraa Kitty近期到台灣旅遊，時常在社群分享旅遊照。

結果直播內容引起Twitch官方注意，專門追蹤「Twitch被禁頻道」的推特機器人帳號@StreamerBans在23日凌晨1時更新消息指，「Kiaraa Kitty的Twitch頻道被禁了。」報導指出，Twitch有許多用戶是未成年的青少年或兒童，因此對於裸體、性暗示等內容有著嚴格的社群規範，Kiaraa Kitty的穿著和吃香腸的畫面可能是因未含有露骨的性暗示意味，頻道才會遭到禁用。

截至25日下午4時截稿前，Kiaraa Kitty的Twitch頻道頁面仍顯示為「此頻道因為違反Twitch的服務條款或社群規範，目前無法觀賞」，何時解禁尚未可知。