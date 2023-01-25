日本冰封至少1死！「晴天之國」罕見積雪93公分　上百航班取消

▲日本慘遭10年一遇寒流冰封，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

日本25日遭「10年一遇」的最強寒流襲擊，異常寒冷的天氣和極端低壓鋒面帶來強風和降雪，導致大阪、京都等地全被白茫茫的大雪覆蓋，進而造成交通癱瘓，乘客受困列車，還有超過300個航班受影響。當地政府證實，至今已有至少1人因這場寒流死亡。

據路透社報導，日本面向日本海的西部地區降雪量極大，平常不下雪的地區積雪也正逐漸增多。截至當地25日上午8時，真庭市（Maniwa）的降雪量已達創紀錄的93公分，令人們大為意外，因為真庭市所在之處，是晴天天數排名全日本第一、有著「晴天之國」之稱的岡山縣。

《朝日新聞》指出，受大雪影響，日本僅在24日一天，就有216個航班被取消，其中日本航空共取消了122個航班，而全日空則有94個航班受影響。類似的情況也一直持續到25日，日本航空將在當天取消148個航班，而全日空則將取消85個航班，導致逾萬旅客的行程受影響。

▲日本最強寒流來襲，部分列車卡在車站與車站之間，許多乘客受困在列車上。（圖／達志影像／美聯社）

日本鐵路公司JR也透露，當地的山形新幹線已決定全日停運，而日本西部也有部分地區的交通因降雪太大而停運。據NHK等當地媒體報導，由於有不少列車停駛、誤點，至少15輛有載客的列車被困在車站之間，導致大批乘客受困列車數小時，最後不得不讓乘客下車步行前往車站。

日本內閣官房長官松野博一證實，當地有至少1人在暴風雪中死亡，另有2名在雪中喪命的人士死因仍在調查中。報導稱，這樣的惡劣天氣預計至少會持續到當地26日。