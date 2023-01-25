兄弟15年前幫擋子彈喪命　男私刑復仇「假扮女人」擊殺當年槍手

▲時隔多年，皮內達並未放下這份仇恨，發誓要為當年幫忙擋子彈的萊昂德羅之死復仇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

哥倫比亞一名男子的兄弟15年前遭殺害，為了復仇，他開始長達3年的計畫，在網路上假扮成女人，成功引誘並持槍射殺當年奪走兄弟性命的男子。

綜合每日星報報導，男子皮內達（Anderson Johan Pineda）2008年2月4日這天，在家庭聚會上遇到狄亞茲（Salazar Díaz）。已知狄亞茲當時帶著一名年紀還不到15歲的未成年少女現身。

當晚狄亞茲拿槍指著皮內達，雙方爆發爭執。皮內達兄弟萊昂德羅（Jhonier Leandro）意識到可能會發生危險之後，介入這場紛爭，並站在皮內達身前，結果胸前中了一槍，當場死亡。案發後，狄亞茲隨即逃離現場，不過很快就被逮捕並入獄11年，於2019年獲釋，出獄後的他也找到一份自行車維修的工作。

然而時隔多年，皮內達並未放下這份仇恨，發誓要為萊昂德羅之死復仇。皮內達花費3年時間精心策畫，在網路上假扮成女性，營造出對狄亞茲很有興趣、想在現實生活中見他一面的形象。

皮內達最終成功執行這項計畫，把狄亞茲引誘外出，在去年12月2日這天，在一處隱蔽地點開槍射殺狄亞茲。案發至今相隔1個月，皮內達今年1月11日被逮捕並遭到起訴。