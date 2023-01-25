中國駭客入侵南韓12學術機關　預告「下波攻擊」2000政府部門官網

▲中國駭客組織「曉騎營」趁農曆新年駭進南韓12個學術機關網站，更預告將攻擊2000多個南韓政府公共機關網站。（圖／翻攝自曉騎營網站）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓科技部轄下的網路振興院（KISA，又譯資訊安全局）25日表示，農曆春節前後，南韓有多達12個學術機關網站遭中國駭客攻擊，其中大韓建設政策研究院的官網到現在仍顯示「無法連接」。發動攻擊的中國駭客組織「曉騎營」還預告未來將入侵2000多個南韓政府機關網站。

據韓聯社報導，南韓國內包含韓語學會、考古學會、保健基礎醫學會、教員大學幼兒教育研究所、濟州大學教育科學研究所等一共12個學術機關網站於21日到22日遭中國駭客組織「曉騎營」攻擊，其中大韓建設政策研究院網頁從22日開始受攻擊至今仍顯示為「無法連接至網站」。

KISA表示，「曉騎營」預告即將公布組織在春節長假期間駭入南韓70個公共相關網站後，所竊取的多達54GB的資料。另外，「曉騎營」還警告即將駭進其他2000多個南韓政府機關網站，其中也包含KISA網站系統，但KISA宣稱目前尚未發現可疑之處，現已向2.6萬名企業資訊安全部門負責人提供相關警示與緊急通報管道，KISA也將持續監控其他機關網站。

南韓科技情報通信部部長李宗昊24日前往KISA的網路侵害應變中心視察，緊急檢查了相關的駭客應對系統。科技情通部也警告，除了國際駭客組織預告攻擊外，近來也發生駭入南韓國內各種服務系統取得個資、散布勒索軟體等多種型態的網路攻擊，因此必須抱持警戒態度。