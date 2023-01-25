男帶愛犬打獵慘死　狗踩到步槍！從車輛後座「槍殺主人」

▲美國一名男子意外被自己養的狗「開槍射殺」。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國堪薩斯州一名32歲男子先前外出打獵，卻被警察發現他死在車裡。調查人員認為，男子是被自己養的寵物犬「從後座槍殺」，原因是狗狗踩踏到步槍時，誤扣動扳機，子彈意外擊發射中飼主。

根據《每日郵報》報導，這名未揭露姓名的32歲死者住在堪薩斯州威奇托市（Wichita），他21日驅車往南約80公里，抵達靠近奧克拉荷馬州邊界一處不到200人居住的小鎮久達斯普林斯（Geuda Springs）。他原先是想在附近打獵，怎料卻被當地一名警官發現陳屍座車前座。

警方調查人員表示，這名男子的死亡時間大約在上午9時40分，原因是他飼養的一隻狗誤踩了步槍，意外導致武器走火，他遭子彈擊中後當場不治身亡。

死因曝光後社交媒體上有部分網友出言訕笑，男子生前的一名友人氣憤表示，這些留言非常可惡，身為死者和死者父親20多年的好友，「我非常了解這家人，我無法形容他們現在有多傷心，你們真是可恥。」

報導稱，2022年11月土耳其32歲男子奧茲格（Ozgur Gevrekoglu）也在打獵時被自己的狗「意外射殺」，他將愛犬抱上車的同時，狗狗的爪子誤觸已上膛的步槍，導致槍枝從極短距離擊發，奧茲格到院後隨即被宣布死亡。