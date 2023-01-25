飛機發動機沒關！地勤走過「砰」一聲被吸入　機艙劇烈晃動後絞碎

▲美國一名機坪地勤被意外吸入飛機的發動機後當場死亡。（示意圖／翻攝自Envoy Air官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國阿拉巴馬州日前發生一起恐怖奪命意外，一名機坪地勤在蒙哥馬利地方機場（MGM） 意外被吸入一架飛機的發動機，導致這架載滿乘客的飛機發出了「砰」的一聲巨響後劇烈搖晃。這名地勤後來被證實當場死亡。

綜合外媒報導，在這起事件中死亡的機坪地勤，是服務於美國航空集團（AAL）旗下皮埃蒙特航空（Piedmont Airlines）的愛德華茲（Courtney Edwards）。這位34歲女子是3個小孩的母親。她去年12月31日在MGM機場執勤時，不幸遭遇這起死亡意外。

國家運輸安全委員會（NTSB）在當地23日發布初步報告，顯示愛德華茲因未謹慎遵守安全守則才發生了這起意外。事發當時，停機坪上一架載有63名乘客的特使航空（Envoy Air）E170飛機，因輔助動力系統（APU）失靈，被機長指示讓2個發動機維持運轉2分鐘，以便發動機可以完全冷卻後與地面電源連接。

▲在這起意外中死亡的愛德華茲，被認為沒有嚴格遵守安全守則。（圖／翻攝自Go Fund Me）

為了確保安全，乘客們被要求繼續停留在座位上，直到安全帶指示燈熄滅；機長也點亮了飛機表明發動機仍在運轉的旋轉指示燈。NTSB指出，根據安全守則，地勤們被禁止在發動機關閉前接近飛機，或是打開機艙艙門，以免發生意外。不過，就在機長剛關閉飛機右方引擎後，他就發現飛機的艙門已被打開。

於是，副機長立刻打開駕駛艙窗戶，通知地面工作人員引擎仍在運作，提醒地勤不要接近飛機，不料飛機下秒發出了「砰」的一聲，整個機艙劇烈晃動，隨後飛機發動機自動關閉。機長立刻下機檢查，這才發現愛德華茲整個人被吸入了正在運行的發動機中，當場死亡。

NTSB也表示，在涉事飛機落地前，機坪地勤已被2次通知，飛機在接通地面電源前，發動機將持續運行，提醒所有工作人員不要接近飛機，不過從監控畫面可見，愛德華茲在飛機仍在運行時，「沿著左翼前緣走到一號引擎正前方」，隨後被「拉離地面，並被吸入正在運行中的引擎內」。