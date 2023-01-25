日本下暴雪！乘客絕望受困JR電車9小時　至少13人不適送醫

▲許多列車停駛、延誤。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

日本大多數地區25日持續降下大雪，這場10年來最強寒流的來襲，也讓JR也受到影響，不少列車停駛、誤點，許多乘客受困在列車上，度過寒冷冬夜，類似狀況造成至少13人身體不適送醫。其中一名受困男乘客表示，他卡在車上長達9個小時，車上不但擁擠，還有人感到不舒服，「完全不曉得為何要讓我們在車廂裡頭乾等這麼久？」

綜合京都新聞、NHK等報導，JR列車受到大雪、強風影響，截至25日凌晨2時，至少15輛有載客的列車困在車站與車站之間，大批乘客卡在琵琶湖線、京都線的列車上，長達數小時。其中至少有3列列車出現乘客不適的狀況，最後採取應對措施，讓乘客下車步行前往車站。

一名40多歲男性乘客透露，他24日傍晚6時40分左右從京都站上車，但列車在抵達山科站前停下，直到25日凌晨3時40分左右，整車乘客還卡在車上，只能絕望等待。

他指出，當時車上相當擁擠，還有人出現身體不舒服的狀況，最後是沿著列車鐵軌走到山科站，「下著雪，累到筋疲力盡走到車站，完全不曉得為何要讓我們在車廂裡乾等這麼久，希望能早點處理問題」。

車站的計程車乘車處大排長龍，約有100人等著搭車，公共電話也排了許多人。一名30多歲女性表示，因為手機已經沒電，只能這樣打電話回家，但下這麼大的雪，家人也不知道能不能出門來接她。

JR京都線等沿線的消防部門表示，京都府內各地列車長時間無法移動，乘客受困，受到此因素影響，共有13人因身體不適被緊急送往醫院。