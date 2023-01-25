美國「文件門」擴大！前副總統彭斯家中發現機密文件　FBI緊急調查

▲美國前副總統彭斯在其家中發現數份機密文件。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

繼美國總統拜登和前總統川普之後，前副總統彭斯（Mike Pence）位於印第安納州的家中，同樣發現數份政府機密文件，而聯邦調查局（FBI）目前已取回相關文件，並開始調查文件是如何出現在彭斯家中。

路透社在當地24日取得彭斯律師的信件，得知彭斯的團隊是1月16日首次在其印第安納州卡梅爾（Carmel）的家中發現少量帶有機密標記的文件。隨後，律師雅各布（Greg Jacob）18日去信國家檔案和記錄管理局（NARA）知會此事，同時解釋這些文件是在川普任期結束後，被無意中裝箱並運送到彭斯家中。

▲彭斯的律師強調，這些機密文件的數量不多，而且彭斯尋獲文件後，已及時存放於保險箱中。（圖／CFP）

雅各布強調，彭斯在發現相關文件後，已及時將文件存放於保險箱中。NARA隨後也按照標準程序，通知聯邦調查局（FBI）於19日晚間9時30分取回相關文件。司法部和FBI目前已開始著手審查相關文件，並調查文件是如何出現在彭斯家中。

首先報導此一消息的CNN指出，彭斯是因為川普和拜登先後在住所發現機密文件後，重新檢查自己的家，才會找到相關文件。彭斯相信，這批文件首先被運到他在維吉尼亞州的臨時住所後，再被送到卡梅爾。據悉，這些文件並未被特別存放於安全的地方，但它們所在的箱子都有被封好，相信沒有人曾打開過。