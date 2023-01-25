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真實版「捍衛戰士」！美國老兵空中纏鬥　30分鐘擊落4架米格機

威廉斯與其座機。（組合圖／翻攝自CAPT Royce Williams臉書／Navy Memorial網站）

▲威廉斯與其座機。（組合圖／翻攝自CAPT Royce Williams臉書／Navy Memorial網站）

圖文／CTWANT

經歷長達半世紀，美國97歲退役海軍飛行員威廉斯（Royce Williams）終於獲得海軍最高、美軍次高榮譽「海軍十字勳章」，其駕駛落後敵軍近一個世代的F-9F黑豹（Panther）戰機，卻在30分鐘內對抗7架當時最先進Mig-15戰機並擊落4架的絕密歷史，也終於完全攤在陽光下。

威廉斯在1952年11月與另外3架戰機自奧里斯卡尼號航空母艦起飛，執行鴨綠江空域的巡邏任務，卻在其中2架返航後目擊7架蘇聯Mig-15編隊朝航母飛行，並在執行指揮官的「阻擋」命令後，遭到其中4架敵機攻擊。

機密半世紀！真實版「捍衛戰士」30分鐘擊落4架米格機

▲Mig-15是當時最先進的戰機。（圖／達志／美聯社）

威廉斯雖成功反擊擊落1架敵機，友機卻也遭擊毀，威廉斯指出，當時狀態令他無法執行「禁止對蘇機開火」命令，且Mig-15性能還全勝於適合對地攻擊的F-9F，是當時世界上最強大戰機，幸好過去的訓練令他多次躲避敵火，加上敵機師犯下許多錯誤，反倒讓他再擊落3架米格機。

儘管只差1架就能拿到王牌（ACE），但威廉斯的戰機已打光彈藥，操作翼、舵因也被擊中失效，只能靠剩餘的尾翼艱難上下飛行躲避攻擊，直到其他友機飛近才驅離米格機，沒想到，威廉斯返航時又被驅逐艦誤以為是米格機砲擊，幸好船艦指揮官立即發現錯誤停火，而失去機上絕大多數控面的威廉斯，幸運勾到第3條、也是最後一條阻攔索成功「降落」。

機密半世紀！真實版「捍衛戰士」30分鐘擊落4架米格機

▲威廉斯講述空戰往事。（圖／翻攝自CAPT Royce Williams臉書）

美國海軍資料指出，威廉斯的戰機被命中263發，而他的空戰奇蹟，也獲得與海軍高層、國防部長與時任總統艾森豪表揚，卻礙於「不能公開與蘇軍交火」，避免第3次世界大戰爆發，導致戰績被列為機密，僅被授予銀星勳章、被表揚擊落3架「敵機」，直到俄國90年代公開資料、美國2002年解密，威廉斯才將此事告知妻子，外界也終於知道這件韓戰版「捍衛戰士」的往事。

受限於當時航空母艦跑道長度、彈射器以及戰機技術問題，美國海軍在空軍進入噴射戰鬥機時代後，仍以傳統螺旋槳戰機為空中主力，韓戰與Mig-15的交手經驗，則讓大規模裝備平直翼的海、空軍，加快後掠翼戰機服役，美國空軍裝備與Mig-15不分軒輊的F-86，威廉斯駕駛的F-9F則升級為後掠翼版的F9F-6美洲獅（Cougar）。

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