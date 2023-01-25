貨櫃傳求救聲！打開驚見10歲童「漂流3千公里」　6天沒吃喝奇蹟活

▲男童被困在貨櫃長達6天。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

馬來西亞巴生港碼頭工人日前突然聽到港內的貨櫃傳來敲擊與呼救聲，沒想到他們循聲開櫃，竟發現一名10歲男童在貨櫃內，更讓眾人驚訝的是，男童竟撐過跨越3千多公里、長達6天的沒水沒食物苦難並幸運存活。

據馬來西亞《中國報》報導，該名10歲孟加拉男童13日莫名受困貨櫃內，在經歷長達6天沒水沒食物的折磨後，奇蹟般還有力氣敲門、大聲求救，成功讓人發現他的存在，並在警方抵達後獲救，還靠自己的力量走出貨櫃。

警方表示，男童雖然處於虛弱狀態，但能清楚對答，與指稱自己當時躲在貨櫃內睡覺，「不知道貨船會開到巴生港」。據悉，男童接受與協助醫院檢查和員警調查後，「將搭乘同一艘貨船返回孟加拉」。

這起事件也讓人聯想到去年11月的台中港「美籍女客死貨櫃」事故，來自堪薩斯的42歲白人女子經歷1個月海上漂泊，從洛杉磯被載到台中港第32號碼頭，被發現時已因飢餓明顯死亡，且因家屬暫無意願領回其遺體，女子最後可能被依無名屍方式處理。

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