4小時停電6次！　台電揭原因是恆春風太大

▲高壓電塔。（資料圖／記者吳世龍攝）



記者陳崑福、崔子柔／屏東報導

屏東縣恆春地區昨（24）日約20時至23時許共停電6次，影響2379戶，直到23時35分才全部復電，台電表示，是強風導致高壓導線脫落，又碰觸到輕鋼橫擔引起饋線跳脫等因素造成，未來會加強供電設備巡視。

恆春地區24日停電次數及原因檢討如下：

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19:52 第一次：仁壽#29因強風造成高壓導線脫落碰觸輕鋼橫擔引起饋線跳脫，停電戶數2379戶。

19:52 第二次：該饋線為全被覆復閉1次後，因故障未排除饋線條脫。（5秒後復閉失敗跳脫）

第1次至第2次事故為同一停電事故（仁壽#29），於19時54分先行復電1978戶，並於20時41分搶修妥後全部復電。

23:01 第三次：饋線跳脫復閉成功後，線路送電良好，旗標於射寮2自動化開關舉旗，派員巡查中（疑似射寮38至38R1架空地線斷落碰觸未造成永久跳脫停電事故）。

23:13 第四次：射寮38至38R1因強風造成架空地線斷落碰觸高壓導線引起饋線跳脫，停電戶數2379戶。

23:13 第五次：該饋線為全被覆復閉1次後，因故障未排除饋線條脫。（5秒後復閉失敗跳脫）

23:29 第六次：現場緊急瞬停排除斷落架空地線，切開射寮2自動化開關隔離事故點，並於23:31投入射寮2自動化開關復電。

第3次至第6次事故為同一停電事故（射寮38至38R1）於23時14分先行復電1978戶，並於23時35分搶修妥後全部復電。

台電對於停電期間造成民眾不便深表歉意，並稱後續將強化供電設備巡視檢點維護工作，努力減少停電事故發生。