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不能再講「木乃伊」？　英國博物館解釋改名稱原因

▲▼木乃伊。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲英國博物館決定不再用「木乃伊」稱呼古埃及人遺骸。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王致凱／綜合報導

為了表示對死者和文化的尊重，英國許多博物館決定停止用「木乃伊」（mummy）一詞稱呼古埃及人遺骸，理由是「木乃伊」是一個去人化（dehumanising）的名詞，還會讓人聯想到可怕的怪物。

根據《每日郵報》報導，包括大英博物館在內的英國各大博物館認為，使用「木乃伊」一詞來稱呼死者是去人性化的，並且這個詞本身就帶有英國殖民色彩，因此使用「木乃伊化的人」（mummified person）或者「木乃伊化的遺體」（mummified remains）是個更政治正確的名稱。

大英博物館表示，使用「木乃伊化的人」是為了向遊客強調這是一個曾經存在過的人物，而非只是一件物品。位於紐卡索的漢考克大北方博物館（Great North Museum: Hancock）也已不使用木乃伊稱呼西元前600年的一具女性遺骸。館方認為這是「承認殖民剝削的歷史，並且給予她（死者）應有的尊重。」

除此之外，愛丁堡的蘇格蘭國家博物館也已經刪除館內展品標籤上的「木乃伊」字樣。蘇格蘭國家博物館一名發言人說，「如果我們知道死者的名字，我們就會用名字稱呼他，否則就使用木乃伊化的男人、女人、男孩、女孩，因為這是一個人，而不是東西。」

博物館甚至擔心，由於無數恐怖電影的渲染，許多人已經將木乃伊和恐怖怪物聯繫在一起，例如1932年的經典恐怖冒險電影《木乃伊》（The Mummy）。大北方博物館就認為，有關木乃伊詛咒的傳說，以及描繪超自然怪物的電影，會讓死者不再被認為是人。

據悉，「木乃伊」一詞至少從1615年就已經存在於英語中，但有學者認為這個詞彙帶有殖民色彩，因為這個詞來源於阿拉伯語單詞「mummiya」，意思是「瀝青」，古代也被當作屍體防腐劑。大多數木乃伊都在殖民時代流入英國，尤其是19世紀的維多利亞時代。

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