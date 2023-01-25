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紐西蘭總理阿爾登卸任前「感性道別」：準備好當個妹妹和母親

▲▼ 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在任內最後一天感性道別。（圖／路透）

文／中央社

紐西蘭總理阿爾登24日在總理任內最後一天感性道別，她提及紐西蘭人對她展現的善意與同理心，並表示她已經準備好當個妹妹和母親，稱網路辱罵非閃辭主因。

綜合法新與路透社報導，42歲的阿爾登（Jacinda Ardern）上週表示，歷經動盪的5年之後，她能付出的所剩不多。這段期間她率領紐西蘭度過自然災害、有史以來最嚴重的恐怖攻擊事件以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

阿爾登在總理任內最後一次公開活動中到訪北島拉塔納（Ratana）毛利部落，這是紐西蘭最具影響力的原住民政治運動之一的發源地，她一現身便立即被尋求合照的支持者包圍。

她說，她「討厭」自己的辭職被視為「對紐西蘭的負面評論」，並向記者表示「我很感激能夠擔任這個完美的職務這麼多年」。

阿爾登在聚會中發表談話表示：「我打從心底感謝各位，賦予我人生中最大的尊榮。」

左傾的阿爾登曾因帶孩子參加聯合國會議，並在針對穆斯林的恐怖攻擊後戴上頭巾而備受矚目。

不過，阿爾登在大選中大獲全勝後不到3年宣布辭職，在全國引發女性領袖遭受尖酸刻薄對待的討論聲浪，尤其是在社交媒體上。

儘管她成為右翼極端分子在社群媒體上仇恨和網路辱罵的目標，但她表示，她心中將懷著愛離開這份工作。

阿爾登說：「我已經準備好成為很多角色，我已經準備好成為後座國會議員，也準備好當個妹妹和母親。」

紐西蘭執政工黨22日選出由44歲的希金斯（Chris Hipkins）接替出任黨魁，他將於25日宣誓就任紐西蘭第41任總理。

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