　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她滑手機驚見「9年前去世丈夫」現身餐廳　16秒詭異吃飯影片引熱議

▲▼英國印度式餐廳臉書上的一則影片貼文引發討論，有女網友表示她去世9年的丈夫出現在畫面裡。（圖／翻攝自Facebook／Spice Cottage）

▲英國印度式餐廳在臉書上發布一則影片，卻有女網友聲稱她去世9年的丈夫出現在畫面之中。（圖／翻攝自Facebook／Spice Cottage）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國西薩塞克斯郡（West Sussex）的印度料理餐廳「香料小屋」（Spice Cottage）17日在臉書粉專PO出一段16秒影片，剪接了幾段顧客在店內用餐的畫面，卻有一名女子在貼文下方留言表示，鏡頭拍到她已經過世9年的亡夫。餐廳方面則堅稱，這是上傳前1周才拍的影片。詭異事件宛如羅生門，也引發網友熱烈討論。

根據《太陽報》報導，英國59歲婦女華森（Lucy Watson）在「香料小屋」臉書的影片貼文下留言問，「這個影片多久了？我已故的丈夫和他的兒子出現在第一個鏡頭，但丈夫已經在2014年去世了。」餐廳方面則回覆，「很遺憾聽到這個消息。這段影片是上周錄製的。」

▲▼英國印度式餐廳臉書上的一則影片貼文引發討論，有女網友表示她去世9年的丈夫出現在畫面裡。（圖／翻攝自Facebook／Spice Cottage）

▲華森堅稱在影片中看見亡夫身影。（圖／翻攝自Facebook／Spice Cottage）

雙方說法背道而馳，讓數百名網友在底下狂敲碗，「現在劇情進展到哪了？」、「老公應該沒有死，他只是遇到人生困境」、「咖哩好吃到讓這位女士已故的丈夫起死回生」、「我們需要最新消息，他的屍體找到了嗎？還是只找到一艘獨木舟？」

網友暗指的是2002年英國約翰•達爾文（John Darwin）失蹤案，前任教師兼獄警達爾文利用橡皮划艇製造假死，並詐領25萬英鎊人壽保險理賠金。

華森後來向《每日郵報》透露，她已故的第二任夫多爾第（Harry Doherty）出生於北愛爾蘭，後來因酗酒多年死於2014年4月，「他臨終前非常瘦，所以這段影片應該是在他死前幾個月拍攝的…毫無疑問地，那人就是我丈夫，我沒辦法剛好暫停，所以不得不重複播放30次，每看一次我都更加確信。」不過，餐廳經理接受訪問時仍堅稱影片是近期拍攝，何況2014年時的內部擺設也和現今相差甚遠。

ET快訊
和前夫一起拍片　AV女優自爆：爸爸弟弟都看過
快訊／18縣市低溫特報！　4縣市「非常寒冷」探10°C↓
爆乳妹逛夜市！握「台灣香腸」：真好吃　直播秒GG
13款刮刮樂攻略！　「賺錢、回本率」一圖看懂
保時捷970頭一偏…撞爛「路上頭等艙」！　車主怒了
快訊／全聯開出200萬發票！　買泡麵、礦泉水就中
獨／春節10天假！　泌尿醫曝詭異情況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

迪士尼海洋「水之行星」結冰驚奇景象曝光　日網友：艾莎冰凍的？

日本暴雪車流動不了！回堵10km司機慘困雪地　轎車凍出冰柱畫面曝

兄弟15年前幫擋子彈喪命　男私刑復仇「假扮女人」擊殺當年槍手

外國爆乳妹逛夜市！握「台灣香腸」邪惡視角：真好吃　直播秒被ban

快訊／Outlook、Teams全球大當機！上千人受影響　微軟證實：調查中

南韓「男女薪資差異」大！性平觀念連續26年吊車尾　女性易受歧視

婚禮倒數2天突喊卡！準新娘怒告未婚夫「索賠600萬」：他逼我上床

日本冰封至少1死！「晴天之國」罕見積雪93公分　上百航班取消

傳德總理國際壓力下點頭　援烏豹2戰車要點一次看

中國男確診飛南韓「沒隔離落跑」　未受任何懲罰！僅被驅逐出境

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

6台人赴日3碗拉麵輪流吃　還留負評...律師傻眼酸爆

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

迪士尼海洋「水之行星」結冰驚奇景象曝光　日網友：艾莎冰凍的？

日本暴雪車流動不了！回堵10km司機慘困雪地　轎車凍出冰柱畫面曝

兄弟15年前幫擋子彈喪命　男私刑復仇「假扮女人」擊殺當年槍手

外國爆乳妹逛夜市！握「台灣香腸」邪惡視角：真好吃　直播秒被ban

快訊／Outlook、Teams全球大當機！上千人受影響　微軟證實：調查中

南韓「男女薪資差異」大！性平觀念連續26年吊車尾　女性易受歧視

婚禮倒數2天突喊卡！準新娘怒告未婚夫「索賠600萬」：他逼我上床

日本冰封至少1死！「晴天之國」罕見積雪93公分　上百航班取消

傳德總理國際壓力下點頭　援烏豹2戰車要點一次看

中國男確診飛南韓「沒隔離落跑」　未受任何懲罰！僅被驅逐出境

LINE隱藏功能大公開！3步驟「自動擋下語音通話」　1招反制@All

暖男肉身擋車送浪浪最後一程　抱起「出現奇蹟」結局感動百萬人

迪士尼海洋「水之行星」結冰驚奇景象曝光　日網友：艾莎冰凍的？

23動漫節／年度動畫霸權《孤獨搖滾》在曼迪！台灣東販首賣書公開

她砸66萬做試管終懷孕！慘遭醫護「導尿管插入陰道」大出血流產

日本暴雪車流動不了！回堵10km司機慘困雪地　轎車凍出冰柱畫面曝

「愛愛有錢賺」和前夫一起下海　AV女優壞壞：爸爸弟弟都看過

86歲母跌倒全身癱！大便只能從肚擠出來　大兒子一聽醫藥費逃走了

賴清德赴南投參拜媽祖廟　親發一元福袋不忘為蔡培慧拉票

台北市區落羽松秘境再＋1！現在去最美、奇岩站步行5分鐘就到

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

國際熱門新聞

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

災難來了！法國電價帳單「飆漲1200％」

女高中生入「亂交趴」賺零用錢！　肉體交疊照被爆

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

雙胞胎姊妹過世　她「1人分飾2角」3年

你的菜瓜布用錯了！用這面擦根本洗不乾淨

女按摩師強摸客人下體　還拉開內褲「視姦」

「奪命糖漿」釀逾300童死亡　WHO籲立刻下架

即／成田機場路面結冰　飛機「失控打滑」

日本暴雪！乘客受困JR電車9小時

末日之鐘指針動了　距毀滅剩90秒

他殺人分屍還淡定受訪　記者1問題他秒露餡

忘記別人名字怎麼辦？她曝「這招1秒套出」

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏官員大幅異動

更多熱門

相關新聞

英前首相強生閃電出訪烏克蘭！

英前首相強生閃電出訪烏克蘭！

英國前首相強生（Boris Johnson）21日閃電出訪烏克蘭首都基輔，並獲總統澤倫斯基接見。強生同時也前往遭到俄羅斯重創的布查與博羅江卡，他表示，「烏克蘭人民的苦難已經持續太久，結束這場戰爭的唯一辦法，就是讓烏克蘭獲勝。普丁越早失敗，對烏克蘭與全世界越好。」

查爾斯三世加冕典禮細節曝光

查爾斯三世加冕典禮細節曝光

她遛狗驚見詭異白骨　網嚇瘋：是抱面蟲

她遛狗驚見詭異白骨　網嚇瘋：是抱面蟲

地方媽媽芳心寂寞　勾15歲少年在家壞壞

地方媽媽芳心寂寞　勾15歲少年在家壞壞

英國前首相強生將出版回憶錄　講述唐寧街歲月

英國前首相強生將出版回憶錄　講述唐寧街歲月

關鍵字：

亡夫丈夫離奇餐廳英國

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

狠愛演「解散3年動態曝光」！揭胡椒超慘近況

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

南橫下雪了！一片銀白宛如童話世界

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面