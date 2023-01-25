勇敢追夢！南飄青年圓夢咖啡車上路　透過溫度與愛好者交流

▲▼ 星耀辰咖啡車計畫 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近年國人喝咖啡比率逐年上升，實體店面也猶如雨後春筍各品牌林立，卻也意外創造出行動咖啡車不同於機械式沖泡的客製化手工咖啡。嘉義市街頭不少網友推薦由白色小貨車改裝的咖啡車「星耀辰咖啡車計畫」，南飄店東mango將自己心目中的咖啡車設計與互動式顧客服務，以行動方式在嘉義市街頭與愛好咖啡的人們透過手上的咖啡溫度交流。

▲ 星耀辰咖啡車店東mango。（圖／記者翁伊森攝）

mango休旅系畢業後投入咖啡調飲製作10餘年，卻在一次車禍意外後，讓她轉念有了自己的人生規劃，想擁有自己的時間規劃及工作彈性因此興起打造行動咖啡車的概念，憑藉自己咖啡執業多年實務經驗，親自手筆下畫出自己想改造的咖啡車樣貌，細膩至咖啡台及備品器具的放置或是排水都讓施工廠商對她的執著、用心感到佩服。

▲ 星耀辰咖啡車店東mango操刀自己文宣及包裝設計。（圖／記者翁伊森攝）

mango表示，自己喜歡與民眾互動，行動咖啡車彈性的銷售模式讓她可以開著車去到不同城市與當地民眾接軌，而取名「星耀辰」是因為這樣的行業，不論白天黑夜出攤都必須看老天爺（指氣候）吃飯，只要天氣太冷太熱或是下大雨，都會影響著顧客上門意願，因此希望不論日夜星辰都是希望晴朗好天氣才有機會讓自己的好咖啡與客人互動。

她提到，行動咖啡車雖然不受販售地點限制，但僅止於街頭販售或是各地跑市集其實都並未能夠給予穩定的收入，因此她也透過社區接課到府上課與高齡長者透過咖啡交流，也讓更多民眾對於咖啡有更進一步的認識。

然而不受實體店面的行動咖啡車，只要取得約五坪大的場域，讓車子也要放的安全，不造成交通阻塞，但創業初期mango卻也受投入設備資本過高而吃盡苦頭，所幸開酒吧的朋友將白天沒有營業的店門口提供給她做為暫時性的白天店點，再搭配市集等不定時、不定點的出攤收入，也讓星耀辰咖啡理念可以藉由咖啡繼續飄香。

▲ 星耀辰咖啡車店東mango操刀車身及咖啡台設，再請專耶改裝商協助打造。（圖／記者翁伊森攝）

出車預告:

•1/29、30 （六、日小年夜）12:00-19:00

•台北 #四四南村 @edge_work #邊緣人市集

•台北市信義區松勤街54號 （中央廣場）

•2/4-6（初四-初六）09:00-15:00

•雲夢山丘園區內 #山丘市集#走春好去處 #得獎建築 #足湯 @yumenghill

•新竹縣新埔鎮新關路五埔段600號

（需入園費）