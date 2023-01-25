真愛無誤！政壇3對最腐CP　「清龍配、韓邁配、柯王配」

▲政壇三對「最腐CP」。（合成圖／翻攝自謝龍介臉書、韓國瑜臉書、記者賴文萱翻攝、民眾黨提供、記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

政壇中有三對相愛相殺的「最腐CP」廣為人知，分別是副總統賴清德對上前台南市議員謝龍介、高雄市長陳其邁對上前高雄市長韓國瑜以及前台北市長柯文哲對上台北市議員王世堅，這三對CP多年來的一舉一動皆成為網友關注的焦點，《ETtoday新聞雲》也替您整理了他們多年來的「愛情史」。

一、賴清德×謝龍介

這兩人相愛相殺的起源為賴清德任職台南市長時，謝龍介為台南市議員，兩人在台南市議會交手六年多，當年賴清德北上接任閣揆時，謝龍介還說道，「無論天涯海角，不論你（賴清德）到哪裡去，小弟一定跟到底，一路監督。」引發網友熱議，還有網友將兩人的照片合成為電影海報，網路上也瘋傳各種兩人的「浪漫」圖文，甚至有網友突發奇想跑去謝龍介的維基百科更改配偶資料，讓謝龍介笑回，「是真愛無誤！但將我的維基『配偶』改成賴清德，我不能接受啦！」

日前賴清德宣布參選民進黨黨主席時，謝龍也介透過臉書傳達祝福，且合成兩人照片再度喊話「一生監督你一人」，引來大批網友嗨喊「是真愛啊！」、「台南經典CP」、「清龍CP可逆不可拆」。

▲副總統賴清德與前台南市議員謝龍介。（圖／翻攝自謝龍介臉書）

二、陳其邁×韓國瑜



陳其邁與韓國瑜曾是立法院同事，兩人從那時開始建立交情。網友開始注意兩人關係「不單純」是因2018年高雄市長選舉時，兩人皆展現君子風度，互不攻擊對方家人，甚至在電視辯論會後相互擁抱，陳其邁還喊出雖然他們很多政見不同，「但我愛韓國瑜一萬年」，讓韓國瑜聽聞後驚笑「我頭髮都站起來了！」

陳其邁後來在網路節目《小玉巷仔內》中還獻唱伍佰的《挪威的森林》要獻給韓國瑜，因為歌詞第一句話就是「讓我將你心兒摘下，試著將他慢慢融化」，讓不少網友看了直呼「太會撩！」「真是韓情邁邁」。

▲高雄市長陳其邁與前高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴文萱翻攝、翻攝自韓國瑜臉書）

三、柯文哲×王世堅

這對「歡喜冤家」在台北市議會「相愛相殺」的過程是網友最津津樂道的話題，質詢時王世堅奇招百出，送過柯文哲各式各樣的禮物，每份禮物都具有特別寓意，讓不少網友笑稱「所有女性應該希望另一半這麼用心就好了」。身為頭號「柯黑」的王世堅，隨著柯文哲市長任期屆滿下台，他也承認在議事廳沒看到柯文哲「蠻不習慣」，更提到「沒有柯文哲的王世堅有一點茫茫然」、「沒有王世堅的柯文哲，第一天也是胡言亂語」。

此外，日前有網友翻出王世堅在化身「柯黑大魔王」之前，2014年11月28日投票前夕，曾於臉書發文喊「懇請支持最棒的市長7號柯文哲」，讓不少網友前去朝聖貼文留言「是真愛無誤！」、「這就是純愛」、「果然愛之深，責之切」。

▲前台北市長柯文哲與台北市議員王世堅。（圖／民眾黨提供、記者袁茵攝）