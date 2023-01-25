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南韓「男女薪資差異」大！性平觀念連續26年吊車尾　女性易受歧視

▲▼南韓男女在職場上的薪資差異極大。（圖／CFP）

▲南韓男女在職場上的薪資差異極大。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓在職場上至今為止男女仍存在著極為明顯的差異，光是去年的性別薪資差異就高達31.12%，連續26年在經濟合作暨發展組織（OECD）39個會員國中敬陪末座。英國媒體分析，南韓女性通常因為結婚、生育而存在極為明顯的工作經歷斷層，不僅女性高層在比例上極少，就連大企業每4名員工中，只有1人為女性。

根據英媒《金融時報》，南韓職場上男性、女性的薪資差異比率高達31.12%，而在這之中女性所領取的薪水僅占男性的68.88%，如此巨大差異是OECD成員國之冠，一名在金融大企業就職的25歲女員工秀珍透露，她是公司小組內唯一的女成員，她受訪時透露每當公司聚餐時，男員工就會表示，「小組若出現一位以上的女性，則會經常吵架，搞砸團隊氣氛」。

她表示，公司甚至還會向男性、女性傳遞顏色各自不同的手冊，顯示性別間存在的差異仍顯而易見。

▲▼南韓職場女性常因結婚、生育等問題出現工作經歷斷層。（圖／CFP）

▲南韓職場女性常因結婚、生育等問題出現工作經歷斷層。（圖／CFP）

《金融時報》指出，以南韓的企業為角度而言，女性職員通常會因結婚、懷孕等因素造成工作經歷出現斷層，因此經常會被公司從重要的業務或工作中排除，就算去年南韓LG集團任命女職員李正愛（이정애）為LG生活健康的代表理事社長（CEO），女性占一般大企業管理高層的比率仍是相當少數。

企業統計數據專門機構「CEO Score」統計，去年10月南韓500大企業中，女性的CEO僅占11人，其中3人還是來自財閥家族。

英國雪菲爾大學（TUOS）專任研究員馬當勒（Peter Matanle）特點名南韓、日本，表示這兩國的女性尤其無法適當發揮才能、扮演重要角色，「韓國女性所取得的教育成就雖然在OECD國家中排行最高，但在核心管理職務雇用上的機會與保障卻是最低的。這很明顯是『才能與知識的浪費』。」

▲▼年輕世代認為，職場女性結婚、生子未必是對未來有利的打算。（圖／CFP）

▲年輕世代認為，職場女性結婚、生子未必是對未來有利的打算。（圖／CFP）

45歲的珠璇是職場團隊20名成員中唯一一名女同事，她透露許多女性員工在懷孕生產後慘遭高層施壓「不要回歸工作崗位」。她表示，「許多年輕世代看著女性在職場上的遭遇，都一致做出結論，認為未來成家立業對於人生發展而言並非是有利的事。」

報導最後還特別點出，南韓總統尹錫悅將南韓生育率低的問題與「女權意識高漲」議題混為一談，否認社會上存在著整體的性別差異。

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