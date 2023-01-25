從選包包看出你是哪方面的老司機？超準心理測驗挖掘潛力

生活中心／綜合報導 圖／pixabay

夜深人靜時總是想東想西，覺得自己好像什麼都做不好，也沒有什麼事情可以提起勁，其實每一個人的強項都不同，可能是幽默感、能力強、交際手腕，只要知道自己在哪一個領域是強項，就可以找到屬於自己的一片天，很多人測過都覺得準，快來測看看！

Q：有4種包包，你每天出門最常使用哪一個呢？

1 單肩包

2 後背包

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3 手提包

4 隨身腰包

選擇單肩包的人

選擇單肩包的你是幽默界的老司機。個性大勒勒的你，擅長在生活中製造快樂，隨時展現出直率真誠的一面，朋友同事都很喜歡跟你打成一片，有你在的地方就能感受到愉快、正面的能量！

選擇後背包的人

選擇後背包的你是朋友界的老司機。在陌生的人面前你總是正經八把，不容易跟陌生人變成朋友，對你來說熟悉的朋友更珍貴，讓你能在他們面前隨心所欲毫無遮掩，和朋友在一起時你也會積極打造歡樂的氣氛讓對方開心。

選擇手提包的人

選擇手提包的你是職場界的老司機。你非常擅長與人交流，尤其是職場環境中更是你的主舞台，和每個同事都能輕鬆交談，工作中也常常妙語如珠，在職場中的好人緣遍及很多部門，就是職場中的人際之王。

選擇隨身腰包的人

選擇隨身腰包的你是創意界的老司機。你天生就是活潑個性，擅長用自己的技巧展現個人獨特魅力，同時你也有源源不絕的想法想要付之實踐，生活中隨時展現出自己的創意，想像力十分豐富，在其他人眼中你就是個陽光般耀眼的人。