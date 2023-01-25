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南韓記者「實測」同志三溫暖！遭裸男包圍撫摸　親揭警方查緝標準

▲▼南韓法官判決，允許A某不用摘除子宮，就能將性別從女性訂正為男性。圖為2017年首爾同志遊行。（圖／達志影像）

▲2017年首爾同志遊行。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓在性別議題上態度保守，尤其男同性戀者更常遭受社會異樣的眼光，雖然他們的夜生活比起一般異性戀男性更加精采、且難以相處。南韓一名記者就表示，當地三溫暖、青年旅館等可供男同性戀者休憩的場所經常遭到警方上門查緝，他認為警方帶有偏見、認為這些地方暗自經營非法性交易。

為了證實警方偏見是否為真，韓媒《韓民族新聞》許姓記者便以媒體工作者的職人精神「親身實測」首爾新村、江南的男同三溫暖。

許姓記者在前言指出，過去偶爾有媒體私自帶著針孔鏡頭偷拍男同休憩旅店，將其描述為「韓國男同性戀者們的變態空間」，因此往往被充滿偏見的外界認為是藏匿性交易的場所；不過法院卻認為，即便是男同休憩空間，也是成人們經過協議下所進行的性關係，因此並不能被視為淫亂行為。

許姓記者決定前往位於首爾地鐵2號線新村站8號出口、徒步5分鐘距離的移棟4層樓建築，入口處橫掛英文招牌，「懂的人」自然心知肚明該地是哪種場所，秉持記者實驗精神的他決定前往3樓。

櫃台人員以渾厚低沉的嗓音問道「知道這裡是什麼地方嗎」，許姓記者回答「知道」後便順手接過置物箱鑰匙、毛巾，該地2015年時白天入場票價為6500韓元（約新台幣158元）、夜間票價則介於1萬3000至1萬5000元（約新台幣364元），入場時必須脫掉全身衣物、全裸進場，燈光昏暗的場所搭配著明快的音樂，容易讓人想入非非。

許姓記者像是劉姥姥進入大觀園般，眼前的景象令他為之震撼，立刻就有數名全裸的男子接近、飢渴地用雙手撫摸著身體，眼見記者並未出現生理反應，他們不到1分鐘就索然無味地離開了。

此時，記者勾搭上一名年約20多歲的男大生。男大生表示，「我的學校在這附近，我是趁著空堂的時間來這裡約砲的。因為在日常生活中，你很難去發現誰跟你一樣是同性戀，但這裡入場的人全部都是同性戀，所以不用去在意別人的眼光，可以盡情談戀愛或約砲，而且入場票價很便宜。」

許姓記者接下來又前往首爾江南的一間男同三溫暖，入口處的看板上寫著「肌肉精壯男才能入場」、「謝絕40歲以上者入場」，他同樣在櫃台領取置物箱鑰匙、毛巾後便走入內部，狹窄的通道擠滿色慾薰心的人群，他們急著要與別人「共享體溫」。

許姓記者在報導中指出，他在男同三溫暖並未見到性交易的景象，甚至若被對方拒絕發生關係，他們也不會拿著錢逼迫。

許姓記者實際走訪首爾梨泰院一間男同三溫暖，55歲的業者向他嘆了一口氣，透露光是一年內就被警方臨檢取締超過5次。業者表示，他從2011年便開始經營，該間男同三溫暖經常有外國觀光客來訪，對此警方認為該處是違反風俗營業法的「頹廢場所」，因此會隨時前往臨檢取締。

報導提到，警方走到2樓後，發現49歲的日本男性正在入口處左側第3個隔間內與21歲的越南年輕男性發生性關係，警察在現場拍照、驅逐人群，並收走放置在店內各處的保險套，他們以嫌疑人身分傳喚業者、以關係人身分傳喚2名男性顧客前往龍山警察署接受調查。

檢方依據違反風俗營業法起訴該名業者，不過首爾西部地方法院最終宣判該名業者無罪，認為成人之間經過協議下的性行為難以被視為淫亂行為。

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