懶得吹頭？專家警告：濕頭髮上床「後果超噁」　電費反而更貴

▲ 吹頭髮對長頭髮或髮量多的人來說非常耗時。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人嫌吹頭髮太麻煩，常常沒有完全吹乾都上床，但專家警告，頂著濕頭髮睡覺會導致髮絲更容易斷裂，髮質愈來愈差，還可能導致寢具滋生細菌、增加電費開銷。因此若注意到頭髮發出的警訊，可能就得改在其他時段洗頭。

根據《鏡報》，睡眠專家史蒂芬斯（Max Stephens）警告，睡前不把頭髮吹乾的習慣其實很危險，因為髮絲濕潤時結構完整性會減弱，更容易斷裂，而濕著頭髮睡覺會導致髮絲捲曲脆弱，所以如果發現髮質不如以往，也許就該放棄在睡前洗頭。

史蒂芬斯說明，「當你在睡眠中翻身時，頭髮會受到壓力。這種壓力會導致頭髮斷裂」，且相較乾燥的頭髮，濕頭髮更容易受到壓力傷害。

濕頭髮還會導致細菌在床上、枕頭上滋生，進而引發痤瘡和頭皮屑，一旦形成黴菌，甚至可能引發呼吸道問題。史蒂芬斯建議，如果真的不得不頂著濕頭髮上床，應該選購防水枕頭套，以防止濕氣滲入枕頭，滋生有害的黴菌和細菌。

此外，由於濕頭髮會讓人感覺寒冷，進而打開暖氣補充身體的熱量，隔天早上也必須花夠多時間整理頭髮，恐怕增加電費開銷。雖然有人會嫌吹頭髮浪費電，但讓頭髮在睡覺時自然乾不僅對頭髮有害，還會使頭髮需要更長時間才能定型。

為了減少麻煩，史蒂芬斯也提出另一項建議，也就是減少洗頭的次數，「降低濕頭髮睡覺風險最簡單的方法之一就是減少每周洗頭的次數。雖然這看似太過簡單，但確實有助將對頭髮的傷害降到最低。」

比起頭髮全濕時睡覺，頂著自然乾1小時後半濕的頭髮上床的傷害也較低，因此如果能夠將洗頭時間稍稍提前，並以此為基準安排一天的行程，對髮質和健康都有幫助。不過最好的方法還是找到適當的洗頭和睡眠習慣，在頭髮全乾的狀態下入睡。