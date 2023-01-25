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美軍3000公尺「21分鐘及格」超輕鬆？　台裔阿兵哥開箱美軍體測

記者林彥臣／綜合報導

說到當兵，堪稱是多數台灣男性的體能巔峰時期，除了回憶當年3000公尺跑得多快的神勇事蹟，更會在軍中見證許多不可思議的體能怪物。至於全世界戰力最強大的美軍，體能測驗都在做些什麼事情？駐韓的台裔美軍「肥宅阿兵哥」開箱實測，想不到美軍2英里（約3200公尺）的跑步測驗，21分鐘就能及格，難道美軍的體測，真的這麼輕鬆嗎？

▲▼台裔阿兵哥開箱美軍的體能測驗。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

▲美軍體能測驗槓鈴硬舉。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

YouTube頻道「肥宅阿兵哥的生活」開箱了美軍的體能測驗項目，包括槓鈴硬舉、藥球後拋、伏地挺身（hand release push up）、跑拉提（sprint drag carry）、lateral、提膝觸肘（Leg Tuck）、3200公尺跑步。

▲▼台裔阿兵哥開箱美軍的體能測驗。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

▲美軍體能測驗藥球後拋。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

「肥宅阿兵哥」進一步解釋，美軍3200公尺跑步標準是21分鐘內跑完及格，如果跑到13分鐘就是100分；新式伏地挺身需要身體完全趴地，雙手鬆開，難度比普通的伏地挺身還高，普通的伏地挺身2分鐘可以做45下，但hand release push up他最高紀錄只能做45下。

▲▼台裔阿兵哥開箱美軍的體能測驗。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

▲美軍體能測驗伏地挺身（hand release push up）。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

「肥宅阿兵哥」說，槓鈴硬舉的項目，當天測驗140磅～200磅（約63～90公斤），正確動作拉3下就算合格，當天他選擇200磅的重量，因為有一下動作不合格，所以總共舉了4下；至於藥球後拋的重要，介於10磅～15磅（約4.5～6.8公斤）之間，他當天拋6.8公尺，同一天測驗最厲害的人拋了9公尺。

▲▼台裔阿兵哥開箱美軍的體能測驗。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

▲美軍體能測驗跑拉提（sprint drag carry）。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

「肥宅阿兵哥」接著解釋，跑拉提（sprint drag carry）則是拖著總重90磅（約40公斤）的槓片折返跑，接著再測驗提壺鈴跑，之後是提膝觸肘（Leg Tuck），也就是吊在單槓上，用背部力量把下肢拉起來，用膝蓋去碰自己的手肘。

不過「肥宅阿兵哥」也強調，以3200公尺21分鐘為例，這只是當一個軍人的最低標準，所有的體能項目都必須從最低標準上一點一滴去精進，最後應該要讓所有體測都能達到滿分的80%～90%水準。

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