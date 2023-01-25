　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女高中生入「亂交趴」賺零用錢！穿制服跪坐　肉體交疊照被爆

▲▼李春在為排解性慾，性侵、殺害女高中生。（示意圖／取自Pakutaso）

▲至今已有至少80名少女加入竹中的亂交趴。（示意圖／取自Pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本奈良縣一名無固定工作的46歲男子透過網路仲介未成年少女與男子舉行亂交趴賺錢，京都府警察少年課與東山警署日前依斡旋兒童賣春嫌疑將其逮捕。據悉，他會透過社群軟體吸引男性客人，並讓對方加入月費5000日幣（約新台幣1152元）的群組。客人如果想要參加亂交趴，每次則須再支付上萬日幣的費用。

根據《日刊現代》報導，46歲的竹下淳史日前將年僅17歲的女高中生介紹給4名年紀在37至59歲的男子，並讓對方聯合向女方進行猥褻動作，因此被警方逮捕。竹下是網路亂交群組「滿月群組」的主要策劃人，他會先在推特上傳各式未成年少女的色情照片，例如身穿制服跪坐在男性身上等，以吸引男客人。

如果想加入亂交趴群組，每個月必須先向竹下支付5000日幣（約新台幣1152元）的會費，而每次參加雜交趴則要付出數萬日幣的費用。與此相反，參與亂交趴的未成年少女最多則可以獲得10萬日幣（約新台幣2.3萬元）的報酬。

竹下除了會讓女學生拍攝色情照片，並上傳至推特外，還會在推特上寫下「24歲但外表是女高中生，不！是女國中生，是合法蘿莉（不過是巨乳）。21歲的苗條美少女，但外表很像10多歲」的字眼。據悉，儘管竹下一直強調女方是成年人，但實際上只是為了假裝合法，因為大多數參加亂交趴的女性都是高中生或是國中生。

警方表示，竹下所舉辦的亂交趴每周都會在名古屋、京都以及大阪展開，而他每次也會更新不同的猥褻照片。雖然每次的主題都不同，但唯一不變的是，女方永遠都是未成年少女。而每次女性參加者約為2至4人，至今已成功仲介80名少女參加亂交趴。

除了滿月群組外，竹下還成立了專門偷拍同人AV的「海群組」、只有高級會員能參加的非公開「藍月群組」等。

ET快訊
冷到沒完沒了！　下波寒流報到時間曝
日本暴雪！乘客絕望受困JR電車9小時　多人送醫
網點名「3大最難開停車場」！　不是撞車就是撞牆
快訊／成田機場路面結冰　飛機「失控打滑」撞設備
白家綺再婚被酸「老花插牛糞」！　1句話反擊
北市托兒園爆虐童！　3歲兒遭「拉、打生殖器」痛哭
初四開運！「靠2招」一整年賺翻天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男帶愛犬打獵慘死　狗踩到步槍！從車輛後座「槍殺主人」

飛機發動機沒關！地勤走過「砰」一聲被吸入　機艙劇烈晃動後絞碎

日本下暴雪！乘客絕望受困JR電車9小時　至少13人不適送醫

女高中生入「亂交趴」賺零用錢！穿制服跪坐　肉體交疊照被爆

每天睡8小時才夠？專家破解迷思「曝正確判斷法」　切忌周末補眠

快訊／成田機場路面結冰　全日空飛機「失控打滑」撞上作業車

感冒病例飆升！北韓爆「首都封鎖5天」　民眾早就開始囤物資

美警公布舞廳槍擊罹難名單　共3名台僑喪生

南韓記者「實測」同志三溫暖！遭裸男包圍撫摸　親揭警方查緝標準

攝氏零下30度！阿富汗兩周124人死於嚴寒天氣　10年來最凍

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

左轉買伴手禮撞直行機車　騎士雙載夫妻1死1重傷

男帶愛犬打獵慘死　狗踩到步槍！從車輛後座「槍殺主人」

飛機發動機沒關！地勤走過「砰」一聲被吸入　機艙劇烈晃動後絞碎

日本下暴雪！乘客絕望受困JR電車9小時　至少13人不適送醫

女高中生入「亂交趴」賺零用錢！穿制服跪坐　肉體交疊照被爆

每天睡8小時才夠？專家破解迷思「曝正確判斷法」　切忌周末補眠

快訊／成田機場路面結冰　全日空飛機「失控打滑」撞上作業車

感冒病例飆升！北韓爆「首都封鎖5天」　民眾早就開始囤物資

美警公布舞廳槍擊罹難名單　共3名台僑喪生

南韓記者「實測」同志三溫暖！遭裸男包圍撫摸　親揭警方查緝標準

攝氏零下30度！阿富汗兩周124人死於嚴寒天氣　10年來最凍

爆乳辣媽網拍賣衣服　「上圍照太驚人」萬人暴動：買衣服會附你嗎

11道題測出你的「命定英文名」！　想換英文名字的必玩

Angelababy香港豪宅內部曝光！餐桌椅全是名牌　水晶燈要價76萬

屏鵝公路春節交通「領航員」　建興所所長李天寶…用路人按讚

南橫也下雪了！一片銀白宛如童話世界　遊客嗨喊：超美的

男帶愛犬打獵慘死　狗踩到步槍！從車輛後座「槍殺主人」

柯瑞坦言討厭輸球！　要全隊扛責「證明勇士是優秀隊伍」

觀眾回來了！陸電影院湧滿滿人潮　春節檔總票房破130億

飛機發動機沒關！地勤走過「砰」一聲被吸入　機艙劇烈晃動後絞碎

新竹宇老部落「夢幻雪景美炸了」！最新狀況曝光

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

國際熱門新聞

災難來了！法國電價帳單「飆漲1200％」

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

你的菜瓜布用錯了！用這面擦根本洗不乾淨

雙胞胎姊妹過世　她「1人分飾2角」3年

「奪命糖漿」釀逾300童死亡　WHO籲立刻下架

末日之鐘指針動了　距毀滅剩90秒

女按摩師強摸客人下體　還拉開內褲「視姦」

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏官員大幅異動

不再講木乃伊？　英博物館改稱呼

女公務員「愛上牛郎」！為付酒錢下海賣淫

即／成田機場路面結冰　飛機「失控打滑」

老翁肛門塞20cm砲彈　醫看X光急找拆彈小組

加州驚魂未定　華盛頓州槍手射殺3人逃逸

北韓女間諜炸毀大韓航空班機　115人罹難

更多熱門

相關新聞

北韓爆感冒病例飆升「首都封鎖5天」

北韓爆感冒病例飆升「首都封鎖5天」

北韓（朝鮮）傳出包含感冒等呼吸道疾病病例數「不斷上升」，根據外媒取得的政府通知指出，北韓當局下令自周三（25日）開始首都平壤將實施為期5天的封鎖，直到周日前居民將不得外出，每天還須接受數次體溫檢測。此前消息稱，平壤民眾早已開始囤物資。

首爾創23年歷史低溫　濟州島航班雪中恢復運行

首爾創23年歷史低溫　濟州島航班雪中恢復運行

曾發求救訊號！貨船翻覆　18名船員失蹤

曾發求救訊號！貨船翻覆　18名船員失蹤

即／美國加州「3天內第3起槍擊」！釀1死7傷

即／美國加州「3天內第3起槍擊」！釀1死7傷

南韓濟州機場「476航班停飛」4萬人困島上

南韓濟州機場「476航班停飛」4萬人困島上

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

被小甜甜喊「前夫」　宋先生發聲！

快訊／初四5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面