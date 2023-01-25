女高中生入「亂交趴」賺零用錢！穿制服跪坐　肉體交疊照被爆

▲至今已有至少80名少女加入竹中的亂交趴。（示意圖／取自Pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本奈良縣一名無固定工作的46歲男子透過網路仲介未成年少女與男子舉行亂交趴賺錢，京都府警察少年課與東山警署日前依斡旋兒童賣春嫌疑將其逮捕。據悉，他會透過社群軟體吸引男性客人，並讓對方加入月費5000日幣（約新台幣1152元）的群組。客人如果想要參加亂交趴，每次則須再支付上萬日幣的費用。

根據《日刊現代》報導，46歲的竹下淳史日前將年僅17歲的女高中生介紹給4名年紀在37至59歲的男子，並讓對方聯合向女方進行猥褻動作，因此被警方逮捕。竹下是網路亂交群組「滿月群組」的主要策劃人，他會先在推特上傳各式未成年少女的色情照片，例如身穿制服跪坐在男性身上等，以吸引男客人。

如果想加入亂交趴群組，每個月必須先向竹下支付5000日幣（約新台幣1152元）的會費，而每次參加雜交趴則要付出數萬日幣的費用。與此相反，參與亂交趴的未成年少女最多則可以獲得10萬日幣（約新台幣2.3萬元）的報酬。

竹下除了會讓女學生拍攝色情照片，並上傳至推特外，還會在推特上寫下「24歲但外表是女高中生，不！是女國中生，是合法蘿莉（不過是巨乳）。21歲的苗條美少女，但外表很像10多歲」的字眼。據悉，儘管竹下一直強調女方是成年人，但實際上只是為了假裝合法，因為大多數參加亂交趴的女性都是高中生或是國中生。

警方表示，竹下所舉辦的亂交趴每周都會在名古屋、京都以及大阪展開，而他每次也會更新不同的猥褻照片。雖然每次的主題都不同，但唯一不變的是，女方永遠都是未成年少女。而每次女性參加者約為2至4人，至今已成功仲介80名少女參加亂交趴。

除了滿月群組外，竹下還成立了專門偷拍同人AV的「海群組」、只有高級會員能參加的非公開「藍月群組」等。