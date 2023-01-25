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2023癸卯兔年「5生肖」犯太歲！　專家授4招逢凶化吉

▲▼ 過年,拜拜,犯太歲,安太歲,新莊武聖廟,太歲殿,傳統習俗。（圖／記者姜國輝攝）

▲癸卯兔年有5生肖犯太歲。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳怡靜／綜合報導

2023年是癸卯兔年，屬兔者「值太歲」，俗話說：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」除了屬兔之人要注意之外，另外「4生肖」也要多謹言慎行，至於如何趨吉避凶，民俗專家楊登嵙也提供4招。

●生肖兔：值太歲

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今年是屬兔之人的本命年，運勢變化多端，容易大起大落，外出、行車和財務狀況都要多加留意。至於感情方面，可能會與他人產生矛盾、爭吵，甚至面臨分手，情緒起伏較大。宜舉辦喜事，包含結婚、添丁、創業、轉職或搬遷等，有助於化凶為吉。

●生肖鼠：刑太歲

屬鼠者今年運勢好壞參半，容易做事遇阻礙，表面看似平順但過程艱辛，行事要處處謹慎，以免節外生枝。需注意生意和官司問題，勿急功近利，也要當心遇桃花劫。若希望轉運，家中可進行裝潢，或增添擺飾，租屋者可考慮搬遷至更好的位置，改善來年運勢。

●生肖馬：破太歲

破太歲有破壞之意，平時做事要留意小細節，否則日後恐引發大麻煩，過去積下未解的恩怨也容易在今年爆發。特別要當心禍從口出，與剛認識不久或交情淡的人談話時，講話要婉轉點，以免出現不避要紛爭。

●生肖雞：沖太歲

屬雞之人2023年多有波折，想要達到目的必須經過多番折騰，不過凡事只要多費點心思，就能突破重圍，表現也容易被上位者看見，有機會爭取晉升。切記勿耍小聰明和投機手段，以免容易被他人看破手腳。

●生肖龍：害太歲

整體運勢平穩，影響相對輕微。不過身邊容易出現小人，留意人際關係，與人溝通需謹言慎行，在職場上宜安分守己，少說多做為佳，最好不要出現猶豫不決的狀況。

▲▼香爐,插香,拜拜,祭拜,祈福（圖／記者劉維榛攝）****請用於正面新聞唷*****

▲許多人會到廟裡安太歲祈求安穩度過一整年。（示意圖／記者劉維榛攝）

4招趨吉避凶

1.安太歲

犯太歲者可到廟裡安太歲，祈求來年平安，大事化小，小事化無。如果年初來不及安奉，一整年都可以安太歲，只是不要重覆安奉。安太歲主要是讓人安穩心神，唯有神情穩定自在，方能做好每件事，以達到真正的消災解厄。

2.勿貪求

犯太歲這一年中運勢起伏較大，心情也容易受影響，得失心不宜太重，切勿貪求能力之外的事，即便運勢不佳也別太灰心，只要穩定進取做好份內之事，來日還是能東山再起。

3.適度休息

今年也許會碰上許多繁雜事，千萬要注重養生、維持作息，切勿太過操勞，否則小病痛會特別明顯，影響身體健康。

4.宜保守

犯太歲者通常運勢較差，做各種抉擇時宜保守不宜躁進，就能趨吉避凶。其實犯太歲也不用過度擔心，只要做好份內事，安穩度過一年，來年往往吉星高照，事業、感情和財運都能好轉。

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