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烏克蘭「貪腐醜聞」動搖西方支持　基輔政權官員大幅異動

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基在基輔與英國首相蘇納克通電話。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基進行大幅人事異動。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基表示，目前烏克蘭高層和較低層官員正進行人事異動。先前傳出了自俄軍入侵以來最引人注目的貪腐指控，有使西方對基輔政權的支持熱情減退之虞。

路透社報導，烏克蘭政治不清明由來已久，近日又傳出了醜聞，而此時歐洲各國正就是否提供烏克蘭豹2（Leopard 2）坦克發生爭執。豹2是歐洲各國軍隊普遍使用的軍備，烏克蘭表示需要此利器突破俄軍防線以收復失土。

澤倫斯基今天夜間在每晚影音談話中說：「我們已就部會和中央政府其他機構、地方和執法單位各層級官員的人事安排作出決定，有些在今天宣布，有些明天宣布。」

他並未指名道姓地透露將被撤換的官員，烏克蘭若干媒體報導，有些內閣部長和高層官員恐即將被革職。

烏克蘭肅貪警察昨天表示，他們已依去年9月進口發電機時收受40萬美元回扣罪嫌，將基礎設施部副部長扣押，但當事人否認指控。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在澤倫斯基發表談話後表示，他已請求澤倫斯基將他解除職務。他並未說明原因，但媒體稍早報導，他可能是這波人事改組的對象之一。

總統府辦公室表示，已接受提摩申科請辭。其他在澤倫斯基宣布人事異動消息後去職的官員，還包括了副檢察長和副國防部長。

檢察長辦公室宣布，已依副檢察長席孟能柯（Oleksiy Symonenko）個人意願，解除其職務。

席孟能柯被媒體踢爆在長達10天新年假期，帶著家人前往西班牙馬貝雅（Marbella）度假，遭到各界抨擊。

烏克蘭一家報紙指控國防部，在採購軍糧時對供應商超額付款。供應商僅承認出現技術性失誤，但強調款項尚未支付。

媒體披露後，國防部副部長沙波瓦洛夫（Vyacheslav Shapovalov）已經請辭。國防部表示，這些指控不實，但沙波瓦洛夫去職有助挽救各界對國防部的信任。

澤倫斯基所屬人民公僕黨（Servant of the People）領導人阿拉哈米亞（David Arakhamia）說，官員應「專注於戰事，協助災民，精簡官僚體制並中止可疑的勾當」。

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