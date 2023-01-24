日經亞洲：富士康等「台灣科技公司」　加速墨西哥投資

▲日經亞洲報導指出，富士康等台灣科技公司，正在加速墨西哥投資。（圖／路透）



文／中央社

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，富士康（Foxconn）和其他台灣科技公司正設法提高其在墨西哥的產能，以滿足北美對電動汽車（EV）和伺服器日益增長的需求。

報導指，富士康和其他台灣公司的舉措是為應對美國政策和客戶的要求，旨在逐漸將部分供應鏈從東方轉移到西方國家。

全球最大電子產品代工製造商和主要iPhone組裝廠富士康最近在墨西哥設立總部，以集中管理墨國子公司和事業集團，以優化資源服務北美市場客戶。

一名熟悉內情的人士告訴日經亞洲，「富士康在那裡找到新的電動車客戶。墨西哥是該公司今年戰略投資關鍵地點之一。」富士康也將為北美電動車客戶提供3個本地製造選項：美國俄亥俄州、威斯康辛州，以及墨西哥。

除富士康外，台灣多家大型科技公司，包括iPhone組裝商和碩、MacBook代工製造商廣達電腦、iPad供應商仁寶，以及替惠普（HP）和戴爾（Dell）代工筆電的英業達都計畫今年都計畫擴大在墨西哥的生產業務。這些公司都是伺服器和資料中心相關產品主要廠商，且也像富士康一樣，近年已投入更多資源，以滿足蓬勃發展的電動車產業需求。

他們將更多資源投入墨西哥，展現出供應鏈多元化的新趨勢。2018年美中科技戰開打時，供應商首先將伺服器、路由器和遊戲機等產品產能，從中國轉移到台灣和東南亞，以減輕華府對中國商品徵收懲罰性關稅的影響。如今最新的跡象表明，供應鏈轉移正從東方向西方國家延伸。

和碩副董事長程建中表示，由於客戶對多元化和接近終端市場的需求不斷擴大，和碩今年資本支出將達3億至3.5億美元，準備投入墨西哥和東南亞區域。

仁寶執行長翁宗斌也證實，公司將擴大其墨西哥廠的汽車電子業務產能。同時，廣達也在墨西哥招聘更多具有汽車電子系統專業知識的工程師。

科技公司加速對墨西哥的投資，背後有其政治因素。在美國，去年8月生效的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）旨在刺激本地製造業發展。它還制定本地生產相關要求，例如在北美組裝電動車，方可獲得稅額扣抵。

美國商務部也在去年的一份供應鏈審查報告中警告，伺服器、資料中心和網路設備（對資訊安全有影響的產品）的製造仍集中在亞洲地區，這會對供應鏈安全構成風險。