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拜登政府指控「中國國企」暗助俄軍　提出證據與北京對質

▲▼美中。（圖／達志影像／美聯社）

▲知情人士透露，美國政府已向北京提出證據，證明部分中國國營企業可能正為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供援助。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

美國拜登政府指控，中國部分國企可能正為俄軍在烏克蘭的戰爭提供援助，並且已向北京提出證據，美方正試圖釐清北京對此是否知情。

根據《彭博社》報導，消息人士拒絕透露中國國企支援具體細節，僅表示援助內容為「非致命軍事與經濟援助」，且沒有完全避開美國及盟友在俄軍入侵烏克蘭後實施的制裁方案。

知情人士指出，美國官員已向北京提出交涉，並警告為俄方提供實質援助的後果。但知情人士拒絕透露雙方接觸的細節。

知情人士認為，相關中國國營企業的目的就是協助俄羅斯在烏克蘭的戰爭。但知情人士並未詳細說明，拜登政府握有哪些足以支持其觀點的關鍵證據。

據報導，拜登政府正評估蒐集到的證據，一旦確定中企支持俄軍入侵烏克蘭，勢必會對美國對中俄兩國的政策產生負面影響。

由於美國對烏克蘭的戰略中，一大重點放在孤立普丁政府，以限制俄羅斯經濟發展並阻礙俄軍戰爭進程，如果世界第二大經濟體中國加大支持俄羅斯的力度，可能就會削弱拜登戰略的威力。

一旦拜登政府確定北京政府有參與或默許這些國營企業的行動，他們將決定在多大程度上進行反擊。這可能開啟全新的美中爭端領域。

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