中國醫藥大學附設醫院數位轉型　獲美HIMSS評世界前三智慧醫院

▲中國附醫獲HIMSS「數位健康指標（ DHI）」評鑑成績優異。（圖／中國附醫提供）

記者白珈陽／台中報導

美國醫療資訊暨管理系統協會（HIMSS）是全球醫療機構智慧醫療的高品質指標，中國醫藥大學附設醫院長周德陽率領菁英團隊歷經努力，今年在美國HIMSS榮獲「數位健康指標（ DHI）」評鑑成績優異，獲選為評鑑全球智慧醫院的前三強，智慧醫療臨床成果廣受國際評審讚譽。

HIMSS是全球數位健康策略的重量級諮詢機構，以高標評鑑醫療機構的數位健康轉型著名，頂尖醫學中心如梅約診所（Mayo Clinic）、德州大學安德森癌症中心（The University of Texas M. D. Anderson Cancer）、克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）、史丹福健康照護中心（Stanford Health Care）等皆是美國HIMSS的醫界組織會員。

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美國HIMSS以四大構面的改革力，受理評鑑世界各醫院的「數位健康指標」，包括：「資訊交互運作能力（Interoperability）」檢視醫院即時數據無縫銜接健康系統，「人本掌握的健康照護（Person-Enabled Health）」-檢視醫院以人為本，運用數據成果建構個人化的健康創新照護，「預測性分析力（Predictive Analytics）」-檢視醫院能轉化資料為知識，依此建立個人化醫療、預測風險，獲得最佳照護結果。

事實上，中國醫藥大學附設醫院喜事連連，除了近日在美國HIMSS榮獲智慧醫院高分認證，亦獲得多項外部肯定。去年底中醫大體系一連摘下國家新創精進獎與國家新創獎共23項，今年初中國附醫再贏得SNQ國家品質標章19項標章獎勵，其中國家生技醫療品質獎獲得銀、銅獎各一面，以及拿下NHQA國家醫療品質獎共11項標章，包含兩項銀牌和四項佳作。其中多項是智慧醫療對照護品質的改善，數位轉型亮麗成果深受全球醫界矚目。

中國附醫指出，中國附醫的三大智能平台：「智抗菌平台」、「中台灣救心網」、「智慧整合拯救急性呼吸窘迫症」 榮獲美國HIMSS好評，並於2019年取得電子病歷成熟模式 （EMRAM）最高7級評鑑，今年再榮獲HIMSS「數位健康指標DHI」高分認證。

中國醫藥大學附設醫院長周德陽說，中國附醫主要是以三大智慧醫療平台的臨床成果改善亮點，受到國際評審的高分認證獎勵：分別是全方位打擊院內感染的智能抗菌系統「智抗菌i.A.M.S平台」、遠距心肌梗塞AI輔助診斷系統「中台灣救心網」，以及視覺化數據掌握呼吸密碼的「智慧整合拯救急性呼吸窘迫症」。

周德陽指出，以「智抗菌i.A.M.S平台」為例，便是以敗血症患者為中心健康照護，透過資訊科技（IT）、人工智慧（AI） 結合軟硬體系統真正應用於臨床，以檢驗儀器結合AI大數據，能快速診斷細菌之菌種及抗藥性，使用人次至今超過14萬。

周德陽說，「智抗菌i.A.M.S平台」呈現的臨床數據，打擊院內感染的超級細菌準確率達90%，至於分析抗藥性細菌時效，從傳統的72小時，大幅縮短在1小時內判斷結果，有利於即時精準投入正確藥物，搶救許多瀕臨死亡的病人。

「中台灣救心網」方面，周德陽進一步說明，中國附醫於去年起，以心肌梗塞患者為中心考量，擴大在大台中29個行政區以及南投縣政府通力合作，於中區救護車導入「遠距心肌梗塞AI輔助診斷系統」裝置此系統，救護技術員即可立即操作心電圖，資料遠端傳送至雲端，37秒人工智慧即可判斷是否心肌梗塞，大幅縮短心梗病人到院檢查流程。