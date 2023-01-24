「奪命糖漿」含有毒化學物質！釀逾300童死亡　WHO籲立刻下架

▲印度Marion Biotech藥廠生產的部分止咳糖漿出現安全問題。（圖／路透）

文／中央社日內瓦23日綜合外電報導

繼300多名兒童死於受污染的止咳糖漿後，世界衛生組織（WHO）今天強調「這些事件不是個案」，呼籲醫療供應鏈各單位「立即採取協調行動」，根除全球不合格及偽劣的藥品。

綜合法新與路透社報導，過去4個月當中，至少有7國通報與兒童非處方止咳糖漿相關的不良事件，其中甘比亞、印尼及烏茲別克累計超過300例相關死亡事件，多數死亡個案為「5歲以下幼兒」。

通報的事件當中，已有部分確認或懷疑是因印度製造的止咳糖漿遭高濃度二甘醇（diethylene glycol）和乙二醇（ethylene glycol）污染所致。

世衛組織警告：「這些污染物是有毒化學物質，常用作工業溶劑和防凍劑，即使微量攝取也有致命風險。」這個衛生機構表示，這些物質「根本不該出現在藥品中」。

世衛組織去年10月首度針對甘比亞兒童死亡個案發布警示（Alert），此後陸續針對印尼、烏茲別克發布警告（Warning），要求將印度藥廠Marion Biotech、Maiden Pharmaceuticals生產的止咳糖漿下架。世衛組織在警示中呼籲各國加緊找出並下架所有受污染藥品、升高供應鏈的管控，並在發現不合格商品時發布警訊。

世衛組織今天強調，「相關事件並非個案」，敦促醫療供應鏈的各方採取「迫切且經協調的行動」，各國監管機構與政府應努力找出並移除世衛警告的所有不合格產品。

除了甘比亞、印尼及烏茲別克，世衛組織今天也告訴路透社，菲律賓、東帝汶、塞內加爾和柬埔寨也可能因為市面上有賣這些問題藥品而受到影響，呼籲194個成員國立即採取行動，以防更多死亡事件發生。