　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「奪命糖漿」含有毒化學物質！釀逾300童死亡　WHO籲立刻下架

▲▼印度Marion Biotech藥廠生產的部分止咳糖漿出現安全問題。（圖／路透）

▲印度Marion Biotech藥廠生產的部分止咳糖漿出現安全問題。（圖／路透）

文／中央社日內瓦23日綜合外電報導

繼300多名兒童死於受污染的止咳糖漿後，世界衛生組織（WHO）今天強調「這些事件不是個案」，呼籲醫療供應鏈各單位「立即採取協調行動」，根除全球不合格及偽劣的藥品。

綜合法新與路透社報導，過去4個月當中，至少有7國通報與兒童非處方止咳糖漿相關的不良事件，其中甘比亞、印尼及烏茲別克累計超過300例相關死亡事件，多數死亡個案為「5歲以下幼兒」。

通報的事件當中，已有部分確認或懷疑是因印度製造的止咳糖漿遭高濃度二甘醇（diethylene glycol）和乙二醇（ethylene glycol）污染所致。

世衛組織警告：「這些污染物是有毒化學物質，常用作工業溶劑和防凍劑，即使微量攝取也有致命風險。」這個衛生機構表示，這些物質「根本不該出現在藥品中」。

世衛組織去年10月首度針對甘比亞兒童死亡個案發布警示（Alert），此後陸續針對印尼、烏茲別克發布警告（Warning），要求將印度藥廠Marion Biotech、Maiden Pharmaceuticals生產的止咳糖漿下架。世衛組織在警示中呼籲各國加緊找出並下架所有受污染藥品、升高供應鏈的管控，並在發現不合格商品時發布警訊。

世衛組織今天強調，「相關事件並非個案」，敦促醫療供應鏈的各方採取「迫切且經協調的行動」，各國監管機構與政府應努力找出並移除世衛警告的所有不合格產品。

除了甘比亞、印尼及烏茲別克，世衛組織今天也告訴路透社，菲律賓、東帝汶、塞內加爾和柬埔寨也可能因為市面上有賣這些問題藥品而受到影響，呼籲194個成員國立即採取行動，以防更多死亡事件發生。

ET快訊
今明都還會下雪！遊客興奮搶拍　小孩張嘴嚐雪
婆婆初二生日「不准她回娘家」！　老公吐1句話更崩潰
雪太大！桃機4航班今取消　近500人受影響
美「小台北」11死槍擊　26歲男「英勇奪槍」影片曝光
台中三井LaLaport夯炸！　過年誇張人潮曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

涉收取大毒梟「矮子」上千萬美元賄賂　墨西哥前安全部長在美受審

破獲南韓跨國毒品走私！安非他命「90萬人服用」　藏方糖躲警追緝

遲到半小時訂位被取消　奧客稱「絕對恥辱」怒給差評：把押金還我

加州11死除夕槍擊案　26歲男「英勇奪槍」影片曝光！阻止傷亡擴大

快訊／美國加州「3天內第3起槍擊」！加油站傳槍響　1死7傷

「奪命糖漿」含有毒化學物質！釀逾300童死亡　WHO籲立刻下架

遭嫌成就太低！他過年慘被爸媽當傭人　怒吼：兄姐回家竟享VIP待遇

病房爆槍響！美76歲阿嬤「槍殺絕症老伴」　持槍與警對峙4小時

88歲老翁肛門竟塞20cm砲彈！醫看X光嚇壞　急call拆彈小組

美「小台北」11死槍擊案　兇嫌至少開42槍！家中搜出上百發子彈

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

狗狗坐高牆外...消防員秒救援　牠瞄一眼鬧脾氣：偶不想回家

日旅館遭台灣旅客放鳥　痛訴：損失超過1員工月薪

涉收取大毒梟「矮子」上千萬美元賄賂　墨西哥前安全部長在美受審

破獲南韓跨國毒品走私！安非他命「90萬人服用」　藏方糖躲警追緝

遲到半小時訂位被取消　奧客稱「絕對恥辱」怒給差評：把押金還我

加州11死除夕槍擊案　26歲男「英勇奪槍」影片曝光！阻止傷亡擴大

快訊／美國加州「3天內第3起槍擊」！加油站傳槍響　1死7傷

「奪命糖漿」含有毒化學物質！釀逾300童死亡　WHO籲立刻下架

遭嫌成就太低！他過年慘被爸媽當傭人　怒吼：兄姐回家竟享VIP待遇

病房爆槍響！美76歲阿嬤「槍殺絕症老伴」　持槍與警對峙4小時

88歲老翁肛門竟塞20cm砲彈！醫看X光嚇壞　急call拆彈小組

美「小台北」11死槍擊案　兇嫌至少開42槍！家中搜出上百發子彈

閣揆找來找去還是只有蘇貞昌？　他急幫蔡英文登徵人啟事

過年吃太好！歐告背後驚見「黑色小梯田」：那是本汪的幸福啦

阿金癱倒樓梯間呼呼大睡　腦袋緊貼地面...媽：都不會落枕

涉收取大毒梟「矮子」上千萬美元賄賂　墨西哥前安全部長在美受審

太丟臉！　央視春晚歌曲「爆抄襲日本動漫」陸網諷：全國都乳滑

來自美國的公主夢！Vaquera就愛叛逆、設計師情侶檔把復古水晶燈穿上身

退訂包棟民宿！他被收「100元手續費」怒公審　網卻笑了

老屋翻修注意了！5重點要改善　財運跟著旺起來

紅包放大術　盤點四款最便宜5G手機

美5大科技巨頭年花逾20億遊說政府　亞馬遜砸近6億元最多

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

國際熱門新聞

南韓濟州機場「476航班停飛」4萬人困島上

風箏節釀6死！3歲女童慘遭「恐怖割喉」身亡

男友結婚「新娘是親姊」！妹子崩潰：想在婚禮大喊

7.3公斤巨嬰！一出生就要穿9個月大衣服

即／美舊金山華裔男「連跑2農場」　開槍掃射釀7死！

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

北韓女間諜炸毀大韓航空班機　115人罹難

日本明迎「10年最強寒流」！籲：非必要勿外出

老爸偷搞上媳婦！她抓包不堪對話　哥竟力挺大嫂

美國「小台北」槍擊2台灣僑民罹難！

忘記別人名字怎麼辦？她曝「這招1秒套出」

23歲美女警一見鍾情黑道哥！終遭停職

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

怕被斬首　普丁莊園裝鎧甲防空系統

更多熱門

相關新聞

WHO：中國通報新冠肺炎住院數「暴增70％」

WHO：中國通報新冠肺炎住院數「暴增70％」

世界衛生組織（WHO）表示，中國新冠肺炎住院數在截至15日的一周內大幅增加，達6萬3307人，創下疫情以來最高紀錄。

空汙年害700萬人早死！醫示警「狂虐7器官」根本慢性自殺

空汙年害700萬人早死！醫示警「狂虐7器官」根本慢性自殺

WHO：新變種病毒蔓延　建議長途航班乘客佩戴口罩

WHO：新變種病毒蔓延　建議長途航班乘客佩戴口罩

「克拉肯海怪」XBB.1.5來了　1次認識新魔王

「克拉肯海怪」XBB.1.5來了　1次認識新魔王

WHO：XBB.1.5是傳播力最強毒株

WHO：XBB.1.5是傳播力最強毒株

關鍵字：

止咳糖漿感冒糖漿印度糖漿世衛WHO

讀者迴響

熱門新聞

高雄新樂街夜市公開賣魔芋爽　最高罰300萬

夜市臭豆腐老闆娘太兇　本尊曝光了

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

1家3口出遊成死別！21歲爸自撞亡　新生兒腦出血陷昏迷

刮中200萬？呂文婉：會休息一陣子

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

南韓濟州機場「476航班停飛」4萬人困島上

啦啦隊女神一出門就脫內衣！崩潰認：胸部太大遭欺負

22歲歐陽娜娜穿黑絲買麵包！

網購洋裝縮水　人妻實穿逆轉「超火辣」

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

更多

最夯影音

更多
10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定
妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面