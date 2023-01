病房爆槍響！美76歲阿嬤「槍殺絕症老伴」　持槍與警對峙4小時

記者張寧倢/綜合外電報導

美國佛州76歲老婦人艾倫(Ellen Gilland)21日接近中午時分,在醫院病房內射殺患有絕症的77歲丈夫吉蘭德(Jerry Gilland),並宣稱這是她3周前就與丈夫計畫好的「謀殺式自殺」協議。現場畫面中,老婦與病房門口的員警持槍對峙。她僵持4小時都沒放下槍,但最終仍遭特警制伏,坐在輪椅上被警方帶走。

▲佛州76歲老婦在醫院槍殺絕症丈夫,警方公布的隨身錄影器畫面可見,現場員警持槍在病房前與她對峙。(圖/翻攝自YouTube)

據紐約郵報等外媒報導,佛州戴通納海灘(Daytona Beach)警方公布醫院槍擊事件的隨身錄影畫面,當時在場的2名員警手持佩槍,對著病房內大喊,要求老婦人放下武器,其中一人試圖對老婦人柔性勸說「告訴我發生什麼事,我不想傷害妳,我們不想傷害妳。告訴我怎麼了,跟我說吧。」警察局長楊恩(Jakari Young)表示,雖然艾倫從未威脅要射殺警察,但她全程都沒放下槍。

▲老婦人艾倫坐在輪椅上被警方帶走。(圖/翻攝自YouTube)

目擊者稱,聽到醫院11樓的1106病房傳出至少1聲槍響。楊恩表示,艾倫據信於上午11時30分左右槍殺了重病的丈夫後,一直待在病房內,由於擔心發生槍戰,一個特警小組(SWAT)抵達後先是用閃光彈分散她的注意力,再朝她射擊「豆袋彈」(Beanbag,又稱布袋彈),終於在下午3時30分將她制伏,結束了長達4小時的對峙。

據報導,艾倫向警方表示,她77歲的丈夫吉蘭德已經病了一段時間,他們在3周之前計畫好了這起「謀殺式自殺」。楊恩說,似乎是因為他「身患絕症」,夫妻協議好如果吉蘭德病況繼續惡化,將實施這個計畫,但他已沒有力氣這麼做,所以艾倫不得不幫他完成,「我們不確定她是如何把槍帶進醫院,但顯然是經過策畫的。」

▲艾倫宣稱這是3周前與丈夫約定好的行動。(圖/翻攝自沃倫西亞郡警長辦公室)

根據2名目擊者表示,他們進到病房時就聞到燒焦的火藥味,又看到受害者躺在床上毫無反應,倒臥血泊之中,艾倫手上拿著一把黑色左輪手槍,她瞄準著他們並警告自己有槍,讓兩人快點離開。警方表示,凶器是.38口徑的左輪手槍,除了吉蘭德以外,現場沒有其他人中彈。艾倫遭到拘留後於22日首度出庭,面臨1項預謀謀殺和3項使用致命武器襲擊的指控,法官下令她不得保釋。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:1925;生命線協談專線:1995



76yo Ellen Gilland of #newsmyrnabeach makes first court appearance, charged w murder. Gilland is accused of shooting her terminally ill husband in his hospital room @AdventHealth #DaytonaBeach. Judge orders her held without bond. pic.twitter.com/Tr5UrqDSVI