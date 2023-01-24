病房爆槍響！美76歲阿嬤「槍殺絕症老伴」　持槍與警對峙4小時

記者張寧倢／綜合外電報導

美國佛州76歲老婦人艾倫（Ellen Gilland）21日接近中午時分，在醫院病房內射殺患有絕症的77歲丈夫吉蘭德（Jerry Gilland），並宣稱這是她3周前就與丈夫計畫好的「謀殺式自殺」協議。現場畫面中，老婦與病房門口的員警持槍對峙。她僵持4小時都沒放下槍，但最終仍遭特警制伏，坐在輪椅上被警方帶走。

▲佛州76歲老婦在醫院槍殺絕症丈夫，警方公布的隨身錄影器畫面可見，現場員警持槍在病房前與她對峙。（圖／翻攝自YouTube）

據紐約郵報等外媒報導，佛州戴通納海灘（Daytona Beach）警方公布醫院槍擊事件的隨身錄影畫面，當時在場的2名員警手持佩槍，對著病房內大喊，要求老婦人放下武器，其中一人試圖對老婦人柔性勸說「告訴我發生什麼事，我不想傷害妳，我們不想傷害妳。告訴我怎麼了，跟我說吧。」警察局長楊恩（Jakari Young）表示，雖然艾倫從未威脅要射殺警察，但她全程都沒放下槍。

▲老婦人艾倫坐在輪椅上被警方帶走。（圖／翻攝自YouTube）

目擊者稱，聽到醫院11樓的1106病房傳出至少1聲槍響。楊恩表示，艾倫據信於上午11時30分左右槍殺了重病的丈夫後，一直待在病房內，由於擔心發生槍戰，一個特警小組（SWAT）抵達後先是用閃光彈分散她的注意力，再朝她射擊「豆袋彈」（Beanbag，又稱布袋彈），終於在下午3時30分將她制伏，結束了長達4小時的對峙。

據報導，艾倫向警方表示，她77歲的丈夫吉蘭德已經病了一段時間，他們在3周之前計畫好了這起「謀殺式自殺」。楊恩說，似乎是因為他「身患絕症」，夫妻協議好如果吉蘭德病況繼續惡化，將實施這個計畫，但他已沒有力氣這麼做，所以艾倫不得不幫他完成，「我們不確定她是如何把槍帶進醫院，但顯然是經過策畫的。」

▲艾倫宣稱這是3周前與丈夫約定好的行動。（圖／翻攝自沃倫西亞郡警長辦公室）

根據2名目擊者表示，他們進到病房時就聞到燒焦的火藥味，又看到受害者躺在床上毫無反應，倒臥血泊之中，艾倫手上拿著一把黑色左輪手槍，她瞄準著他們並警告自己有槍，讓兩人快點離開。警方表示，凶器是.38口徑的左輪手槍，除了吉蘭德以外，現場沒有其他人中彈。艾倫遭到拘留後於22日首度出庭，面臨1項預謀謀殺和3項使用致命武器襲擊的指控，法官下令她不得保釋。

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