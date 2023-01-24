涉收取大毒梟「矮子」上千萬美元賄賂　墨西哥前安全部長在美受審

▲墨西哥前公共安全部長魯納（Genaro García Luna）2019年因涉嫌幫助墨國大毒梟「矮子」的販毒集團被捕，案件於2023年1月23日在紐約布魯克林開庭。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

墨西哥綽號「矮子」的大毒梟古茲曼（Joaquin 'El Chapo' Guzman）2016年被捕後引渡至美國服無期徒刑，兒子歐維迪歐（Ovidio Guzman）也於2023年初落網。如今，曾是墨西哥警界的最高層官員、前公共安全部長魯納（Genaro García Luna）也因涉嫌收受「矮子」的上千萬美元賄賂被捕，並在紐約法院受審。

根據路透社報導，54歲的魯納2001年到2005年擔任墨西哥聯邦調查局局長，2006到2012年任職墨西哥公共安全部長，一路升官到警界最高層的他2019年卻在美國德州達拉斯被捕，因為他涉嫌向「矮子」為首的墨國黑幫「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）提供競爭對手資訊、販毒路徑等，並換取上千萬美元的報酬。不過，魯納2020年對檢方提出5項指控一概不認罪。

▲矮子古茲曼（Joaquin 'El Chapo' Guzman）。（圖／wiki public domain）

紐約布魯克林聯邦法院23日開庭時，檢察官皮爾瑪（Philip Pilmar）表示，魯納為了保住面子雖然逮捕了一些黑幫成員，也曾查獲毒品，但事實上卻收取「矮子」管理的販毒集團的錢在做事，「本該負責打擊西納羅亞集團的人，實際上他本人才是集團中最具價值的投資。」因為在魯納的幫助下，集團靠販毒賺取數百萬美元。

一名集團成員於2018年針對「矮子」的審判中作證稱，他大約在2005年或2006年時曾經交給魯納一個裝有300萬美金（約新台幣9000萬元）的手提箱，又在2007年給魯納另一筆300萬到500萬美元（約新台幣9000萬至1.5億元）賄賂。另外也有證詞指出，魯納與西納羅亞集團達成協議，由集團幫他籌措最多5千萬美元（約新台幣15億元）的鉅款。

魯納當時聲稱這些指控是「誹謗」，且缺乏證據。他的律師23日也向法庭重申，一切指控都沒有金流、照片、影片、錄音、簡訊或電子郵件等可信的證據可以證明魯納協助販毒集團。魯納自2019年被捕以來持續關押在聯邦拘留所，不得保釋，若罪名成立，他可能面臨數十年牢獄之刑。