旅法美食作家隔3年返台　讚台灣人「創造1個天堂自己卻不知道」

▲美食作家謝忠道感嘆，台灣人創造了一個天堂自己卻不知道。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

旅法美食作家謝忠道時隔3年返台，臉書PO文分享在台灣這一個半月，到公家機關、醫院、咖啡廳的所見所聞，他感受到無法用語言表達的整體社會的舒適、溫馨與安全感，他也忍不住感嘆，「台灣人創造了一個天堂可能自己都不知道。」

謝忠道21日在臉書指出，回台第一件事是復籍，市公所辦事人對他說，「歡迎回國！抱歉，復籍要跟您收費喔！」一副很不好意思的樣子，他很訝異，「好像這100-200塊復籍費是他賺走似的。」

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謝忠道去看眼科，發現一位年紀不小的老太太說要掛號，護士提醒對方因為是臨時掛號只能掛最後一號，要等很久很久，老太太聽了一臉茫然，護士又再重複一遍，確定老太太懂了，之後有一個號叫了幾次顯然人沒到，護士悄悄走近老太太身邊，告訴老太太輪到她了，攙扶著老太太進去。

謝忠道和朋友約在台北Woolloomooloo喝咖啡，一進門右邊看到自己支持的4大主題，包括非核家園、彩虹平權、時代革命以及一張藍黃各半的烏克蘭國旗，「很有好感，真是來對地方了。」與朋友閒聊完，臨走時朋友送他下樓，看到朋友把手機、包包都放在桌上，他好心提醒，「欸，你的手機包包忘在桌上！」「不擔心被偷走？」朋友揮揮手，覺得他大驚小怪，「不會啦！」

謝忠道還透露，去超商寄東西給朋友，便利商店的小哥提醒他過年前比較忙碌，無法隔天就到，「便利商店的小哥一臉很抱歉的樣子，好像是他的錯。」上述所見所聞，謝忠道忍不住感嘆，「台灣人創造了一個天堂可能自己都不知道。」

PO文引起熱烈迴響，謝忠道23日再指出，「3年疫情後回台，在台灣待了一個半月，回到巴黎後忽然發現：過去那一個半月，我沒有被任何一件小事惹怒，或因任何無效率的服務而憤怨。」他說，要營造一個如此無法用語言表達的整體社會的舒適、溫馨與安全感，是需要各個層面的條件都同時達到一個高度才辦得到的，「台灣人可能不知不覺中，默默的，辦到了。」

他認為，台灣有豐富多樣的美食資源、極佳的社會安全、舉世稱羨的醫療體系、方便快捷的公共交通、文藝創作力活潑旺盛、公民責任與民主政體，以及最寶貴的「人與人之間的信任」，同理心的善良人性發揮到極致，雖然有時過於鄉愿，「全世界同時擁有這些條件的國家非常非常非常的少。幾乎沒有。」

他也坦言，台灣並不完美，甚至缺點不少，包括社會缺乏國際觀、對自己沒有自信等，但台灣人本性溫和良善，如果不是被呲牙咧嘴，惡行惡狀地恐嚇脅迫，如果不是有人惡意見縫插針、挑撥離間，台灣人絕不會需要張牙舞爪地起來捍衛自己，「而且，台灣有自由。連自由都沒有，算什麼國家。」