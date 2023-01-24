愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！　醫曝2原因：這姿勢最易受傷

▲有越來越多男性在性交過程中陰莖骨折。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

英國國民保健署指出，有越來越多男性在發生性行為時出現「陰莖受傷」的意外，在2021年5月至2022年4月的1年內，就有169名男性因為性行為導致陰莖骨折，且大多數的病患都是30多歲的年輕男性。專家指出，這背後可能跟使用壯陽藥與特殊性交姿勢有關。此外，一旦陰莖骨折，就必須將其切開，才能治療內部傷口，非常痛苦，因此專家也建議民眾務必小心。

根據《每日星報》報導，英國國民保健署公布的最新官方數據指出，在2021年5月至2022年4月的12個月內就有169人在性行為過程中陰莖骨折，比前期的46個還要多出超過100例。對於這樣的現象，專家指出，這有可能代表越來越多男性會在發生性行為前使用威而鋼來「提升自己的表現」。

▲醫師表示，某些特定姿勢容易造成陰莖受傷。（圖／取自Pixabay）



泌尿科醫師表示，陰莖骨折除了疼痛外，外表通常可以看到明顯瘀青，並且腫脹得像一根茄子。他同時提醒，如果放任骨折問題不積極治療，將會導致勃起功能障礙、留疤等長期問題。

專家指出，除了事前服用威而鋼外，使用特定姿勢也容易導致男性陰莖受傷，而這種情況通常發生在女性位於上面的時候。

陰莖如果發生骨折，大多數情況必須接受手術治療，而手術過程包含將陰莖切開，並縫合內部傷口。通常出現陰莖骨折的病患多為30多歲，但在這169個病例中，有2人為70多歲。