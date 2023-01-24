美國不到48小時又有槍擊！　愛荷華州青年中心傳槍響釀2死1傷

▲該起槍擊案動機仍然不明。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國警方表示，愛荷華州狄蒙（Des Moines）一處青年援助中心今晚驚傳槍響，造成2人死亡、1人重傷。

法新社報導，警方在當地時間下午1時前不久接獲報案，隨即趕赴現場，發現3人受傷，其中2人情況危急。

警方說，這起「針對性」槍擊案發生在非營利教育中心「從這裡開始」（Starts Right Here）；這個機構致力協助邊緣化青年。

狄蒙警察局發言人帕瑞澤克（Paul Parizek）說，重傷的「2人都是學生，送醫後不治。第3人則是機構僱員，傷勢也很嚴重」。

他說他不清楚死者的年齡。

帕瑞澤克說：「我不曉得他們是成年人、青少年還是未成年者。」

警方隨後根據目擊者提供的線索攔下一輛汽車，並拘留3名嫌疑人。

路透社報導，目前還不清楚槍手犯案動機。

帕瑞澤克沒有提供調查時間表，但他預計警方將提出最重的指控。

在此之前，加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）21日晚間才剛發生重大槍擊事件，一名72歲亞裔移民在舞廳朝人群開槍掃射，造成11人喪命；他20分鐘後抵達鄰近城市艾罕布拉（Alhambra）另一間舞廳，所幸手上武器遭舞廳老闆奪走才沒有釀成更多傷亡。凶嫌後來在警方追捕行動中自戕。