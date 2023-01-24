過年寒流打牌「這動作」嚴重恐猝死！　重症醫3點警告

▲過年期間隨處可聽見麻將聲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

過年一家人團圓，不少人會趁著這時候小賭試試手氣，但麻將一打就是好幾個小時，今年初三起又遇到寒流，重症科醫師黃軒提醒，「不能因為冷、因為吃太多，因為打牌而一直坐著不動，這是最危險的過年動作」。

黃軒今（24）日在臉書發文表示，台灣受到寒流壟罩，但過年期間大家喜歡一起徹夜狂歡打牌，其實也要注意安全，他提到，打牌過久會讓交感神經長時間處於過度亢奮狀態，同時腎上腺素不斷分泌，會讓心跳和血壓一直上升，但因為專注在打牌上，所以不會察覺。

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黃軒指出，美國研究人員發現，太久的情緒壓力之下，人體4至8小時完全沒有休息，是個隱形的殺手，會誘發急性心血管事件，就算過去沒有任何心臟疾病史也可能發生。

黃軒提到，過年期間氣溫下降，室內溫度也低，如果同時身體刺激交感神經系統，興奮性增高，其體內兒苯酚胺分泌增多，會使人的身體血管收縮，血壓升高，心率加快，心臟工作負荷增大，耗氧量增多，嚴重時心肌就會缺血缺氧而猝死。

黃軒表示，大於60歲的年長者，或是心血管疾病者，高血壓、高血糖、高血脂或有抽煙、喝酒、肥胖、忙碌、工作壓力大的人，若是長時間、熬夜打麻將，都會增加心血管負擔，他也分享3方式預防：

一、室內禁煙，你的家人、子女和父母，不會受到煙害

抽煙，使你的交感神經，更過度亢奮，惡性的加重你心臟的負擔

二、清淡飲食，多攝取蔬果、千萬不要一到春節高塩、高糖、高殿粉食物

一下子吃了太多肉類與鹽份，導致水份滯留身體，這使心血管容量增加，心臟短時間負苛不來

三、正常生理時鐘，生活作息

過年休息大家團聚，而不是大家熬夜，把自己身體的作息，短時間內身體品質急速下降！這樣的沒有節制的忽改變身體健康，這樣情況下，除了增加心血管疾病事件，你的身體免疫力也急速下降，等你回去上班，可能會帶著病毒????感染去上班，身體更加疲憊。



最後提醒：你真的，不能因為冷、因為吃太多，因為打牌而一直坐著不動，這是最危險的過年動作！

你可以：每2小時，就要起來走走動動，活絡自己四肢周邊血管，避免血栓形成在體內，導致心血管的阻塞、或腦血管阻塞的風險！