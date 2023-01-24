台灣直播主「讚數x15」送女友紅包　讚破12萬！她爽收百萬紅包嫁了

▲懶貓和女友已愛情長跑15年。（圖／翻攝自Facebook／懶貓）



記者崔子柔／綜合報導

讚數換紅包的活動在網路上已經盛行多年，臉書粉專有9萬多人按讚的直播主「懶貓」今年也跟上，決定以「貼文讚數15倍」的數目當女友紅包，結果已經累積超過12萬人按讚。

懶貓昨（23）日PO文表示，他原本沒有想跟風，但女友每天暗示「臉一天比一天黑」，今年又是2人交往第15年，他想到平時自己都忙著做實況沒有好好陪伴女友，便決定給一個大禮物，以貼文按讚數的15倍來做計算。

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懶貓原先將截止時間設定在24日晚間12點，目前按讚數已經超過12萬，算起來至少是180萬元，他23日下午2時許更新文章指出，女友堅持不提前結算，「有沒有什麼方式自救？」

懶貓23日23時50分又更新，稱女友說他加班太可憐，決定放過他，打折算150萬元，並約定好30日到銀行匯款，也順道宣布兩人會在今年結婚的喜訊。

懶貓在留言處提到，「我跟我女朋友聊了一下，應該要去臨櫃親匯給她了，他不敢手上拿這麼多現金。我也不敢...（這輩子沒手上拿這麼多過）但她補了一句：『反正時間還多，慢慢想怎麼給我』」，並向按讚的網友們喊話，「感謝各位挺我的各位！我做鬼也不會放過你們」。