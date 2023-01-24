人妻揪小王拍性愛片爽到腳抖　鹹濕對話曝！人夫綠光炸頂

▲人妻和小王約好要拍性愛片。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

台南一名郭姓男子在2021年間發覺妻子行為有異，除了深夜避著他傳訊息，還不願再和他親密，結果在妻子回娘家時發覺，妻子竟然帶了小王邱男同行，2人間的對話更是充滿性話題，讓郭男火大提告，一審判邱男應賠30萬元，上訴後雙方和解。

根據判決書內容，郭男在2018年結婚，2021年8月時發現妻子常常晚睡在傳訊息，還更換手機密碼不讓他看，而且不願意再和他有親密接觸，讓他心生疑惑。

郭男指出，妻子同年10月說要回娘家一周幫丈母娘慶生，後來又說要回娘家住2個星期，他這期間在家無聊就看了妻子的蘋果手錶，才發現妻子帶了邱男一起回娘家，兩人對話更是荒淫不堪。

邱男在訊息中提到，「都弄成這樣了，回不去了」、「跟妳做愛都很爽」、「那禮拜五我們可以愛愛嗎」、「以後都幫我口愛」、「好啦，下次我們拍影片」，郭妻則回「你最厲害啊，最持久」、「這樣就很厲害了，不然我腳在抖什麼」、「月經沒來就可以啊」、「那不然要拍什麼，抽插嗎」等。

郭男氣得向邱男提告，求償200萬元。邱男到案則辯稱郭男婚後沉迷賭博，是郭妻和他訴苦後，2人才開始曖昧，雖然訊息略為鹹濕，但也不代表他們有發生關係。

法官看了郭妻和邱男對話，不僅互讚性愛技巧，還約好下次要拍影片，因此認定邱男侵害郭男配偶權，判賠30萬元，雙方後續則在上訴二審期間達成和解，郭男撤告。