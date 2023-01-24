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破獲南韓跨國毒品走私！安非他命「90萬人服用」　藏方糖躲警追緝

▲▼南韓跨國運毒走私集團將毒品藏在方糖中。（圖／仁川地方檢察廳）

▲南韓跨國運毒走私集團將毒品藏在方糖中。（圖／仁川地方檢察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓與台灣一樣，毒品走私的社會事件時有所聞。最近，南韓警方與檢方破獲在美國、南韓設立據點的大型毒品走私集團，他們透過方糖、水族館用石頭、棋盤式地磚等作為掩護，成功將可供90萬人服用的甲基安非他命、搖頭丸等毒品透過仁川國際機場運至南韓，市價高達900億韓元。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓仁川地方檢察廳種案犯罪搜查部今年1月12日以違反特定犯罪加重處罰法等嫌疑羈押起訴A某（29歲）等6名走私集團管理高層，至於涉嫌協助其逃亡的B某（29歲）等另外4人則不拘留起訴，另外還向美國司法當局請求協助，要求將非法拘留在美國的32歲C某與D某引渡至南韓受審。

A某等人從2021年12月至2022年10月，涉嫌透過13次的機會將25.7公斤的甲基安非他命（甲基苯丙胺）、800碇MDMA（搖頭丸）經過仁川國際機場與釜山港，從美國走私至南韓，他們走私進口的毒品可供90萬人服用，總市價高達900億韓元（約新台幣21.9億元），去年在一年的時間內已將甲基安非他命38.7公斤的70%運至南韓國內。

為了躲避警方和機場海關查緝，他們將毒品暗藏在方糖、水族館用石頭、麥片、棋盤式地磚或腳踏車架等魚目混珠。

他們2021年12月以特送貨物的形式透過仁川機場走私9.2公斤的甲基安非他命，在通過海關時被首度識破，因此檢方率先將2名走私集團高層逮捕，之後更與美國緝毒局（DEA）、仁川機場本部稅關合作展開長達1年的偵查，依序將4名走私集團高層逮捕，扣押所有走私的毒品。

南韓檢方關係人士表示，「此次事件是破獲在美國、南韓設立據點的大型國際毒品走私集團的最初案例。」

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