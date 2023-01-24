擋洪災！200多年「石頭公王」五官清晰　大小眼原因曝

▲位在彰化社頭鄉石頭公王廟雙眼大小不一致，係因信徒敲神眼磨粉服用治病，長久下來成為大小眼神明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化社頭鄉有一個流傳200多年的傳奇故事，原本以為會淹沒村莊的大洪水，卻因為一顆有五官齊全的奇石鎮守，而免去一場災厄，居民深信是石頭公庇佑，在石頭停留地點蓋廟，並尊稱為「石頭公王」，此地也改名為「石頭公庄」。據當地村民說，原本石頭王公的雙眼是大小一致，但因為神靈顯赫，只要有信眾生了重病，向祂祈求，便敲右眼(右石眼)取粉吞服，保佑平安健康，至今左右眼也變成「大、小眼」。

根據廟誌記載，石頭公王的歷史可追溯到西元1778年(清乾隆43年)夏天，當地山洪暴發，水勢凶猛卻未對地方造成災害，許多村民倖免於難，後來村民於農曆11月24日在廟的現址水道內發現1顆五官俱全完整的人頭，有一雙大眼、隆起的鼻樑及笑臉。

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▲村民為「石頭公王」身穿王爺袍，頭戴金冠，手持法杖，立廟於泰安宮內。（圖／翻攝自社頭鄉泰安宮石頭公王臉書）

村民想將這顆巨石搬開，卻無法搬動，村民當時認定一定是這顆奇石發威保佑，擋住洪水，才未釀成災害，於是立廟供奉，每逢生日酬神答謝戲可以演上一整個月，相當熱鬧。

「石頭公王」的故事流傳200多年，此地也改名為「石頭公庄」，以發現石像的農曆11月24日，作為誕辰慶祝，也成為當地信仰中心。村民為「石頭公王」身穿王爺袍，頭戴金冠，手持法杖，立廟於泰安宮內，是石頭公庒三村信仰中心，香火非常鼎盛。

▲社頭石頭公王。（圖／翻攝自社頭鄉泰安宮石頭公王臉書）