遭嫌成就太低！他過年慘被爸媽當傭人　怒吼：兄姐回家竟享VIP待遇

▲大馬一名網友抱怨，他因為成就較低，過年時必須包辦家裡所有的清潔工作，但成就較高的兄姐卻能獲得VIP的待遇。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名馬來網友最近在網上投訴，他的兄姐因為比他更有成就，因此每逢佳節回鄉時，都會贏得父母偏愛，甚至獲得貴賓版的待遇，而成就較低的他，卻只能像下人般為大家打點一切，讓他心裡很不平衡。

綜合當地媒體報導，網友在po文中指出，他和哥哥姐姐自小感情深厚，還會互相打鬧，甚至一起被父母懲罰，然而這一切卻在彼此長大後變了調。原來，網友的哥哥姐姐都事業有成，姐姐還嫁給了有身份地位的丈夫，自此以後家裡便有了高低貴賤之分。

每逢開齋節，這名網友都必須在家打掃房子、準備吃喝，甚至還得在家門口鋪上紅地毯，迎接哥哥姐姐回家。反觀比他更有成就的兄姐，回家後卻獲得VIP一樣的待遇，只需要坐著吃喝聊天，完全不需要進廚房，就連用餐結束後，也不會幫忙收拾餐桌和洗碗。

網友抱怨，他和哥哥姐姐一樣，也是在離家很遠的地方上班，但是每次開齋節到來後，媽媽就會打電話讓他提早回家，打點家裡所有的事務，讓他越來越不想回家過年，「我們都是一家人，難道就因為我的工作比較普通，我就應該服侍他們嗎？」

這名網友的po文在網上曝光後，瞬間引起熱議。不少網友留言勸他要維護自己的權益，「明年開齋節不要提早回鄉，等到隔天才回家，讓哥哥姐姐自己做」，或是「你明年就不要回家，讓爸媽看看有成就的哥哥姐姐是否能承擔家事」。