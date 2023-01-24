遲到半小時訂位被取消　奧客稱「絕對恥辱」怒給差評：把押金還我

▲新加坡一名奧客遲到半小時被取消訂位後居然怒嗆老闆。（組圖／CFP、翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡一名顧客在披薩店訂位後，卻無法準時到店，結果在遲到30分鐘被店家取消訂位後，居然對員工破口大罵，責怪店家沒有為他保留作座位，還在網上給餐廳留負評，要求餐廳不要沒收他的訂金。

綜合外媒報導，這名乘客6日預訂了披薩店Chooby Pizza晚上8點的位子，然而店家苦苦等了30分鐘，直到最後點餐時段還未見到這名顧客的身影，於是店家便與顧客聯繫，告知他們已將位子保留了30分鐘，如今廚房要收了，必須取消他的座位，不料卻引來顧客不滿，在電話中對Chooby Pizza的員工破口大罵。

Chooby Pizza隨後在Facebook描述了這起事件的經過，原來店家當天苦等了30分鐘，一直沒有等到這名顧客，他們也未致電通知他們是否會過來吃飯。不料當店員出於禮貌撥電通知顧客取消座位時，對方卻生氣表示，自己無法按時赴約是因為必須先把孩子哄睡才能出門，導致他們必須到晚上8點30分或8點45分才能趕到餐廳。

顧客提到，由於飯店最後的預約時段是在晚上8點，因此他們才預訂了8點的位子，同時按規定向店家提前支付了30新幣（約新台幣700元）的訂金，才順利搶到了一個位子，不料他們卻因為遲到被餐廳取消訂位，讓他在電話中大發雷霆，事後還給Chooby Pizza的Instagram發了一條很長的訊息，對他的「糟糕體驗」進行投訴。

他表示，「我來新加坡6年了，這是我最糟糕的一次經歷，如果你們不想在晚上8點半以後繼續工作，那我建議你們去做點別的事，比如說辦公室的工作，而不是開餐廳。」他還形容，這個經歷不僅讓他「極度失望」，同時還是對他的「絕對恥辱」，因此他希望餐廳不要沒收他30新幣的訂金，「因為你們是將我們拒之門外的一方」。

對此，Chooby Pizza霸氣回應，「我們的員工也有孩子和家人在家中等，因此我們有責任確保他們準時結束一天的工作、按時回家，而且我們也絕不容忍有任何人對我們的員工大呼小叫，因此我們不會將30新幣退給您。如果您在國外的經歷讓您在新加坡的生活體驗不一致，那入鄉隨俗並調整您的期待是一種尊重的行為。」