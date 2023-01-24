　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遲到半小時訂位被取消　奧客稱「絕對恥辱」怒給差評：把押金還我

▲▼一名奧客遲到半小時被取消訂位後居然怒嗆老闆。（組圖／CFP、翻攝自Facebook）

▲新加坡一名奧客遲到半小時被取消訂位後居然怒嗆老闆。（組圖／CFP、翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡一名顧客在披薩店訂位後，卻無法準時到店，結果在遲到30分鐘被店家取消訂位後，居然對員工破口大罵，責怪店家沒有為他保留作座位，還在網上給餐廳留負評，要求餐廳不要沒收他的訂金。

綜合外媒報導，這名乘客6日預訂了披薩店Chooby Pizza晚上8點的位子，然而店家苦苦等了30分鐘，直到最後點餐時段還未見到這名顧客的身影，於是店家便與顧客聯繫，告知他們已將位子保留了30分鐘，如今廚房要收了，必須取消他的座位，不料卻引來顧客不滿，在電話中對Chooby Pizza的員工破口大罵。

Chooby Pizza隨後在Facebook描述了這起事件的經過，原來店家當天苦等了30分鐘，一直沒有等到這名顧客，他們也未致電通知他們是否會過來吃飯。不料當店員出於禮貌撥電通知顧客取消座位時，對方卻生氣表示，自己無法按時赴約是因為必須先把孩子哄睡才能出門，導致他們必須到晚上8點30分或8點45分才能趕到餐廳。

顧客提到，由於飯店最後的預約時段是在晚上8點，因此他們才預訂了8點的位子，同時按規定向店家提前支付了30新幣（約新台幣700元）的訂金，才順利搶到了一個位子，不料他們卻因為遲到被餐廳取消訂位，讓他在電話中大發雷霆，事後還給Chooby Pizza的Instagram發了一條很長的訊息，對他的「糟糕體驗」進行投訴。

他表示，「我來新加坡6年了，這是我最糟糕的一次經歷，如果你們不想在晚上8點半以後繼續工作，那我建議你們去做點別的事，比如說辦公室的工作，而不是開餐廳。」他還形容，這個經歷不僅讓他「極度失望」，同時還是對他的「絕對恥辱」，因此他希望餐廳不要沒收他30新幣的訂金，「因為你們是將我們拒之門外的一方」。

對此，Chooby Pizza霸氣回應，「我們的員工也有孩子和家人在家中等，因此我們有責任確保他們準時結束一天的工作、按時回家，而且我們也絕不容忍有任何人對我們的員工大呼小叫，因此我們不會將30新幣退給您。如果您在國外的經歷讓您在新加坡的生活體驗不一致，那入鄉隨俗並調整您的期待是一種尊重的行為。」

ET快訊
這對夫妻排隊領紅包　蔡英文一看驚呆
菜瓜布用「這面」根本洗不乾淨！　3M揭正確使用方法
雙胞胎姊妹過世　她「1人分飾2角」3年！背後原因惹鼻酸
快訊／冷爆了！台北跌至10度　持續下探中
國1追撞事故！駕駛搬嬰兒推車當警示牌　相距僅10m…險釀大禍
快訊／澎湖重大車禍釀9傷！廂型車撞電桿　勇消救出2童急送醫
快訊／台南月津港燈節5作品被吹垮！　9級強風狂襲
快訊／經營27年　家樂福「這間分店」確定收攤了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

你的菜瓜布用錯了！用「這面」擦根本洗不乾淨　3M揭正確使用方法

雙胞胎姊妹過世　她竟「1人分飾2角」3年！背後原因惹鼻酸

快訊／澤倫斯基貼身幕僚「曬辭職信」　總統辦公室副主任閃電下台

5歲童吞下52粒磁鐵珠！　照x光發現「腸子全黏住」險丟命

涉收取大毒梟「矮子」上千萬美元賄賂　墨西哥前安全部長在美受審

破獲南韓跨國毒品走私！安非他命「90萬人服用」　藏方糖躲警追緝

遲到半小時訂位被取消　奧客稱「絕對恥辱」怒給差評：把押金還我

加州11死除夕槍擊案　26歲男「英勇奪槍」影片曝光！阻止傷亡擴大

快訊／美國加州「3天內第3起槍擊」！加油站傳槍響　1死7傷

「奪命糖漿」含有毒化學物質！釀逾300童死亡　WHO籲立刻下架

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

狗狗坐高牆外...消防員秒救援　牠瞄一眼鬧脾氣：偶不想回家

日旅館遭台灣旅客放鳥　痛訴：損失超過1員工月薪

你的菜瓜布用錯了！用「這面」擦根本洗不乾淨　3M揭正確使用方法

雙胞胎姊妹過世　她竟「1人分飾2角」3年！背後原因惹鼻酸

快訊／澤倫斯基貼身幕僚「曬辭職信」　總統辦公室副主任閃電下台

5歲童吞下52粒磁鐵珠！　照x光發現「腸子全黏住」險丟命

涉收取大毒梟「矮子」上千萬美元賄賂　墨西哥前安全部長在美受審

破獲南韓跨國毒品走私！安非他命「90萬人服用」　藏方糖躲警追緝

遲到半小時訂位被取消　奧客稱「絕對恥辱」怒給差評：把押金還我

加州11死除夕槍擊案　26歲男「英勇奪槍」影片曝光！阻止傷亡擴大

快訊／美國加州「3天內第3起槍擊」！加油站傳槍響　1死7傷

「奪命糖漿」含有毒化學物質！釀逾300童死亡　WHO籲立刻下架

一周有5天在喝酒！男子喝出食道癌　醫點名「1類人」風險更高

太有勇氣！這對夫妻排隊領紅包　蔡英文一看驚呆⋯頻點頭肯定

存到200萬頭期！台南哥「仁德快30了」超猶豫　過來人曝慘例

美軍「野戰口糧」竟然可以吃披薩　台裔阿兵哥開箱試吃

初三貓講座學知識！醫教刷牙撇步「刷到這」才有用：不然全掉光光

重案回顧／永和分屍！男遭親哥肢解「軀體剩左腳」　頭顱慘被焚化

貓主子麻將桌旁觀戰　「滿臉嚴肅」認真學習...爸笑：3缺1找牠

一政策讓換屋族沒得選　龍寶張麗莉吐「不蓋大坪數」原委

K-POP首例！ONF全員「6月同時退伍」　男神朴栖含和15人也要回來啦

帥又多金！「老公床上1狀況」老婆秒冷感　前女友也搖頭了　

「兒子心臟在你身上跳！」 換心人認乾媽代盡孝送終

國際熱門新聞

南韓濟州機場「476航班停飛」4萬人困島上

風箏節釀6死！3歲女童慘遭「恐怖割喉」身亡

男友結婚「新娘是親姊」！妹子崩潰：想在婚禮大喊

7.3公斤巨嬰！一出生就要穿9個月大衣服

北韓女間諜炸毀大韓航空班機　115人罹難

即／美舊金山華裔男「連跑2農場」　開槍掃射釀7死！

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

日本明迎「10年最強寒流」！籲：非必要勿外出

老爸偷搞上媳婦！她抓包不堪對話　哥竟力挺大嫂

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

美國「小台北」槍擊2台灣僑民罹難！

忘記別人名字怎麼辦？她曝「這招1秒套出」

加州除夕槍擊案　26歲男「英勇奪槍」影片曝

23歲美女警一見鍾情黑道哥！終遭停職

更多熱門

相關新聞

網紅炫耀「警車開道」　泰國怒查

網紅炫耀「警車開道」　泰國怒查

近日中國一名網紅前往泰國旅遊時，拍片記錄自己讓泰國警方「護送」到飯店的過程，甚至更在影片中曝光這相關的價碼。沒想到這則影片後來傳到泰國去之後，反而引起泰國民間的憤怒，泰國警方也表示要對這些兼差的員警以及整個產業進行調查，這才讓大家知道「原來在泰國找員警接送是非法產業」。

除夕大鬧姊姊家　弟戳爆刮花姊夫賓士

除夕大鬧姊姊家　弟戳爆刮花姊夫賓士

政客啪上女大生　不雅片流出…她被逮捕

政客啪上女大生　不雅片流出…她被逮捕

直播阿嬤尿失禁！　逆孫為求斗內惡整家人

直播阿嬤尿失禁！　逆孫為求斗內惡整家人

來不及拜年沒給紅包！親戚轟她「沒家教」

來不及拜年沒給紅包！親戚轟她「沒家教」

關鍵字：

新加坡東南亞要聞Chooby Pizza遲到訂金

讀者迴響

熱門新聞

高雄新樂街夜市公開賣魔芋爽　最高罰300萬

夜市臭豆腐老闆娘太兇　本尊曝光了

1家3口出遊成死別！21歲爸自撞亡　新生兒腦出血陷昏迷

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

刮中200萬？呂文婉：會休息一陣子

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

南韓濟州機場「476航班停飛」4萬人困島上

啦啦隊女神一出門就脫內衣！崩潰認：胸部太大遭欺負

網購洋裝縮水　人妻實穿逆轉「超火辣」

22歲歐陽娜娜穿黑絲買麵包！

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

更多

最夯影音

更多
10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定
妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面