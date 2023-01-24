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直覺選哪種蔬菜烹煮？測出2023年「桃花降臨」月份

▲▼蔬菜,桃花,月份。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲好想知道桃花何時降臨！（圖／取自免費圖庫xframe）

生活中心／綜合報導　圖／pixabay

現代人重視均衡飲食，也相信多吃蔬菜水果可以帶來健康，但根據英國研究顯示，吃蔬果所帶來好處不止於此，還能讓人看起來更有吸引力，你知道吃也可以帶來桃花嗎？對於想要脫單的人，非常想知道桃花何時會降臨，尤其是桃花運爆棚的時候，整個人從內到外都會散發出來一種閃閃發光的自信，想知道你2023年的桃花運幾月降臨呢？

如果今天由你來下廚，但只能選擇一種蔬菜，你會選哪種菜來煮呢？

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A、茄子

B、黃瓜

C、長豆

D、白菜

A、 選擇茄子的人

▲▼蔬菜,桃花,月份。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2023年的桃花月在3月份，擁有強烈想要改變自己的意念，因此新的一年你已經迫不及待想改變內在或是外表，在異性面前會更在意自己的舉手投足，不管是認識的人或是不認識的人對你都會有一種眼前一亮的感覺，加上春節就是春暖花開的季節，很容易和喜歡的人順利發展下去。

B、 選擇黃瓜的人

▲▼蔬菜,桃花,月份。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2023年的桃花月在5月份，這段時間你不管做什麼事情都很順利，無形中自信心也跟個大福提升，朋友間的邀約也跟著增加了，你也很樂意參加不同的社交活動，過程中認識很多新的異性，當中不乏對你有興趣的人，能夠在社交中遇到命定的另一半。

C、 選擇長豆的人

▲▼蔬菜,桃花,月份。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2023年的桃花月在7月份，新的一年你很注重改善健康和體態，花更多時間和飲食控制在身體鍛鍊，漸漸地累積出更好的體態，認真的你也不自覺流露出健美的魅力，自然而然吸引到更多的追求者，加上新年度的好運助力，一定可以成功脫單！

D、 選擇白菜的人

▲▼蔬菜,桃花,月份。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2023年的桃花月在10月份，新的年度你會沈浸在工作氛圍中，在稻穗結實累累的豐收季節時，經過整年的努力你也在此時獲得更好的成就，且與人相處謙虛愉快，更多的人想要跟你相處，身邊的追求者也越來越多，自然可以選擇出自己喜歡的真愛。

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