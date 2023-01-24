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2023宜蘭縣力拚穆斯林旅遊　新增16家取得穆斯林認證

▲▼宜蘭拚穆斯林旅遊，展示新增16家取得穆斯林認證證輔導成果。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭拚穆斯林旅遊，展示新增16家取得穆斯林認證證輔導成果。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

近年來臺灣友善穆斯林環境深受國際肯定，宜蘭縣政府看好全球19億穆斯林人口商機，以及全臺將近30萬穆斯林朋友，力拚2023年穆斯林來宜蘭旅遊，新增取得的16家業者，展現宜蘭縣推廣穆斯林友善環境的決心。

▲▼宜蘭拚穆斯林旅遊，展示新增16家取得穆斯林認證證輔導成果。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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▲▼宜蘭拚穆斯林旅遊，展示新增16家取得穆斯林認證證輔導成果。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭依山傍海，旅遊資源豐沛，縣內旅館民宿、休閒農場、觀光工廠、博物館及冷溫泉等，廣受國際旅客青睞。近年受疫情影響，國際觀光受到嚴重打擊，縣民經濟生活也大受影響，縣府除了積極輔導各觀光產業業者轉型創新產品開發、協助辦理紓困專案外，亦持續辦理宜蘭綠色博覽會、宜蘭國際童玩藝術節、蘭陽媽祖文化節、冬戀蘭陽溫泉季等節慶活動，來吸引國內旅遊人潮到宜蘭；在國境開啟之前，更不遺餘力地帶頭推動宜蘭穆斯林友善環境，輔導業者取得穆斯林認證，打造友善穆斯林場域、穆斯林友善餐飲及體驗遊程，為疫後國際旅遊市場開發準備，讓宜蘭縣旅遊環境更加地友善化及符合國際穆斯林旅客的需求。

新增獲證單位包括：友善環境—跑馬古道公園、菌寶貝博物館、赫蒂法莊園、安永心食館；友善旅宿—中天溫泉渡假飯店、晶泉丰旅、煙波大飯店宜蘭館、煙波大飯店蘇澳四季雙泉館、水岸森林休閒農場、方塊朵朵民宿、奧莉薇雅生活小酒店；友善體驗活動—橘之鄉蜜餞形象館；友善餐廳—三合餅舖蔬食餐廳、飛魚食染宜蘭店、阿賽喇冰及Halal廚房—逸鄉村。

其中逸鄉村為目前全臺唯一1家全Halal烘培麵包坊，未來除了可讓外國穆斯林朋友品嚐到臺灣在地烘培的Halal麵包食品、西點餐盒外，還可提供宜蘭周邊住宿及餐飲同業所需的早餐麵包、土司等，對於宜蘭穆斯林旅遊友善環境的推動，增加更多的賣點及食材供應方便性。另外，還有秉持Be Vegan, Make Peace，以低碳蔬食邁向世界和平的理念的觀光工廠「三合餅鋪」，除以「蔬食餐廳」提供穆斯林最重要的餐食外，更積極申請餅舖產線認證，提供宜蘭傳統特色伴手禮。

宜縣府指出，宜蘭離主要國際客進出的臺北，只要1個多小時的車程距離，經過縣府、東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處及業者多年共同努力，全縣計有52家業者取得穆斯林認證，僅次於臺北市。

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