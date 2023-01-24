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公職男「被嫌矮+沒錢途」　女友媽嗆分手！網逆風挺：媽媽很會看人

▲分手,情侶。（示意圖／記者許力方攝）

▲女友媽媽狂嫌原PO沒存款。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

「吃虧的是女生而已！」一名公務員抱怨，第一次見女友媽媽就被嫌矮、沒存款，便要求兩人趕快分手。聞言，原PO回嗆，女友條件也不怎麼樣，「161公分、速食店計時人員、有存款」，甚至也得到女友的初夜了。文章曝光後，網友傻眼之餘，也一面倒力挺女友媽媽，「還好她媽媽精明，逼出你的缺德！」

一名男網友在臉書《靠北女友2.0》表示，兩人僅交往2周，女友就急著帶原PO回家見長輩，不料女友媽媽各種嫌棄，像是163公分太矮、學歷只有高職、開國產車、公務員沒存款沒前途等，便要女兒趕緊分手。

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一番話讓原PO傻眼又爆氣，反酸女友條件也沒好到哪裡去，「161公分、大學畢業、有機車、速食店計時人員、有存款」，接著回嗆女友媽媽，「好啊分手！吃虧的是女生而已，我已經得到她第一次了！」

當下氣氛一片尷尬，女友媽甚至狂轟自己女兒，「不要臉不守婦道！」面對這齣鬧劇，原PO只能搖頭直呼，「拜託...都什麼年代，誰還在第一次要留給老公的啊？」

文章曝光後，網友一面倒戰翻，「那然後呢？你在炫耀拿到女友第一次嗎」、「表示她媽媽很會看人，你的人品很差」、「163公分、開國產車、公務員，結果沒存款？」「你的回答蠻北爛的，還好她媽媽精明，逼出你的缺德」、「學歷高低跟人品好壞又不能劃上等號，更別提以後有沒有出息、能不能賺大錢了，看你度量比一顆沙子還小，就大概能猜到以後是什麼成就，女友媽媽很英明」、「沒有上進心比較可怕，人家時薪都有存款了」。

▼網友罵爆了。（圖／翻攝靠北女友2.0）

▲▼ 。（圖／翻攝靠北女友2.0）

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