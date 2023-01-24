女大生休學當AV女優　賴畇希愛上拍片：原來我這樣悶騷

記者邱中岳／台北報導

1名女大生在大學主修餐飲、觀光，但想要賺錢所以跑到餐飲集團當內場服務人員，後來開美甲店覺得待工作室太無聊，在酒店經紀的介紹下踏入AV界，從2022年2月面試，至今已經拍超過20部成人影集，最想嘗試的就是女女的戲碼，希望能在拍片5年後引退AV圈。

賴畇希，26歲，大學主修餐飲、觀光相關科系，但大二時決定休學實際到餐廳打工，從外場服務人員到內場都駕輕就熟，後來為了增加收入，轉開美甲店，但是因為個性不適合待在工作室，覺得太無聊，又想挑戰不一樣的事物，所以跑去八大行業上班。

▲AV女優賴畇希，2022年加入拍攝成人影片，至今已超過20部作品。(圖／畇希提供）

在八大行業上班1年多，某天經紀突然說「能不能接受更大尺度的工作」，賴畇希抱著疑惑的心情前往了解，才知道原來是要當AV成人影片的女主角，在2022年通過面試，正式出道成為「本土AV女優」。

回憶當時面試，賴畇希指出，除了要全裸站在面試人的前面拍照，還要錄製自我介紹的影片，最特別是還要聽「叫床聲」，最後通過面試，準備接拍第一部成人影片，賴也坦言「前一天晚上超緊張，整個睡不著」。

▲賴畇希在踏入成人片圈後才發現真正的自己，也引發自己渴望拍片的「慾望」。(圖／畇希提供）

抱著忐忑不安的心情第一次踏入成人片場，還好當時的男優相當有經驗，告訴賴「我們一起完成作品」，並一路帶領完成整個影片拍攝，現場有導演、攝影師、燈光師以及場記等人在旁「觀戰」，賴笑稱「很想一直看他們」。

賴經過第一部片拍攝後，逐漸放飛自我，原本生性害羞，到後來喜歡上演AV成人片的感覺，10個月間就接拍了20部影片，每部片酬約8至10萬元，賴還說到，不管甚麼內容都可以嘗試，包括SM、角色扮演等，最想拍的就是「女女戀」的劇情。

▲賴畇希棄學做過餐飲店、開過美甲店，最後她入AV圈找到「性趣」。(圖／畇希提供）

希望5年後可以退休，賴畇希強調，拍片拍出興趣，可以從影片看到原來自己是這樣的悶騷、淫蕩，感覺相當有趣；提到家人，她說，平常跟母親、妹妹相依為命，雖然家人不知道自己在拍成人影片，但也不避諱讓母親知道。

賴畇希指出，母親與她情同姊妹，不管未來家人是否知道，還是會繼續堅持拍攝下去，做自己喜歡的事情，如果母親知道，也會告訴她「這是我喜歡的」，因為不可能因為母親的拒絕，而不去做自己有興趣的事情。

姓名；賴畇希

年齡：26歲

星座：處女座

身高：160公分

體重：48公斤

三圍：32D／26／35

IG:lai_yuin_si