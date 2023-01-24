　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女大生休學當AV女優　賴畇希愛上拍片：原來我這樣悶騷

記者邱中岳／台北報導

1名女大生在大學主修餐飲、觀光，但想要賺錢所以跑到餐飲集團當內場服務人員，後來開美甲店覺得待工作室太無聊，在酒店經紀的介紹下踏入AV界，從2022年2月面試，至今已經拍超過20部成人影集，最想嘗試的就是女女的戲碼，希望能在拍片5年後引退AV圈。

賴畇希，26歲，大學主修餐飲、觀光相關科系，但大二時決定休學實際到餐廳打工，從外場服務人員到內場都駕輕就熟，後來為了增加收入，轉開美甲店，但是因為個性不適合待在工作室，覺得太無聊，又想挑戰不一樣的事物，所以跑去八大行業上班。

▲▼AV女優賴畇希，在2022年加入拍攝成人影片，至今已超過20部作品。(圖／畇希提供）

▲AV女優賴畇希，2022年加入拍攝成人影片，至今已超過20部作品。(圖／畇希提供）

在八大行業上班1年多，某天經紀突然說「能不能接受更大尺度的工作」，賴畇希抱著疑惑的心情前往了解，才知道原來是要當AV成人影片的女主角，在2022年通過面試，正式出道成為「本土AV女優」。

回憶當時面試，賴畇希指出，除了要全裸站在面試人的前面拍照，還要錄製自我介紹的影片，最特別是還要聽「叫床聲」，最後通過面試，準備接拍第一部成人影片，賴也坦言「前一天晚上超緊張，整個睡不著」。

▲▼AV女優賴畇希，在2022年加入拍攝成人影片，至今已超過20部作品。(圖／畇希提供）

▲賴畇希在踏入成人片圈後才發現真正的自己，也引發自己渴望拍片的「慾望」。(圖／畇希提供）

抱著忐忑不安的心情第一次踏入成人片場，還好當時的男優相當有經驗，告訴賴「我們一起完成作品」，並一路帶領完成整個影片拍攝，現場有導演、攝影師、燈光師以及場記等人在旁「觀戰」，賴笑稱「很想一直看他們」。

賴經過第一部片拍攝後，逐漸放飛自我，原本生性害羞，到後來喜歡上演AV成人片的感覺，10個月間就接拍了20部影片，每部片酬約8至10萬元，賴還說到，不管甚麼內容都可以嘗試，包括SM、角色扮演等，最想拍的就是「女女戀」的劇情。

▲▼AV女優賴畇希，在2022年加入拍攝成人影片，至今已超過20部作品。(圖／畇希提供）

▲賴畇希棄學做過餐飲店、開過美甲店，最後她入AV圈找到「性趣」。(圖／畇希提供）

▲▼AV女優賴畇希，在2022年加入拍攝成人影片，至今已超過20部作品。(圖／畇希提供）

希望5年後可以退休，賴畇希強調，拍片拍出興趣，可以從影片看到原來自己是這樣的悶騷、淫蕩，感覺相當有趣；提到家人，她說，平常跟母親、妹妹相依為命，雖然家人不知道自己在拍成人影片，但也不避諱讓母親知道。

賴畇希指出，母親與她情同姊妹，不管未來家人是否知道，還是會繼續堅持拍攝下去，做自己喜歡的事情，如果母親知道，也會告訴她「這是我喜歡的」，因為不可能因為母親的拒絕，而不去做自己有興趣的事情。

▲▼AV女優賴畇希，在2022年加入拍攝成人影片，至今已超過20部作品。(圖／畇希提供）

姓名；賴畇希
年齡：26歲
星座：處女座
身高：160公分
體重：48公斤
三圍：32D／26／35
IG:lai_yuin_si

ET快訊
快訊／「初三睡到飽」跌到8.6℃　民眾驚：像颱風
初三來逛夜市！臭豆腐老闆娘「太兇」　千人敲碗跪求找到本尊
6台人飛日點3碗拉麵「輪流吃」　店員制止被留1星負評：死腦筋
小甜甜首改口「前夫」　凌晨3點反擊！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

初三清晨透天厝火警！　房間全燒毀1人受困

重案回顧／冰箱藏老母！新北男喊「我沒錢安葬」：沒家人願意幫

人妻揪小王拍性愛片爽到腳抖　鹹濕對話曝！人夫綠光炸頂

女大生休學當AV女優　賴畇希愛上拍片：原來我這樣悶騷

初二深夜傳砍人案！　西門町婦人尖叫地上整灘血

欠300萬摩鐵遭拘禁！還要全裸錄影道歉　討債惡煞下場曝

快訊／國一泰山段驚傳火燒車！轎車陷烈焰「6人逃生」　回堵42公里

南投大年初二死亡車禍！男騎士遭撞不治、後座妻子重傷搶救中

618天漫長抗爭故事！苗栗焦點事件「坤輿廢棄物掩埋場」懶人包

菜鳥消防第1天上班...見一家陳屍車內崩潰！發豪志要救更多人

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

狗狗坐高牆外...消防員秒救援　牠瞄一眼鬧脾氣：偶不想回家

日旅館遭台灣旅客放鳥　痛訴：損失超過1員工月薪

14歲無照少女沒戴安全帽　撞酒駕叔公頭部重創亡

初三清晨透天厝火警！　房間全燒毀1人受困

重案回顧／冰箱藏老母！新北男喊「我沒錢安葬」：沒家人願意幫

人妻揪小王拍性愛片爽到腳抖　鹹濕對話曝！人夫綠光炸頂

女大生休學當AV女優　賴畇希愛上拍片：原來我這樣悶騷

初二深夜傳砍人案！　西門町婦人尖叫地上整灘血

欠300萬摩鐵遭拘禁！還要全裸錄影道歉　討債惡煞下場曝

快訊／國一泰山段驚傳火燒車！轎車陷烈焰「6人逃生」　回堵42公里

南投大年初二死亡車禍！男騎士遭撞不治、後座妻子重傷搶救中

618天漫長抗爭故事！苗栗焦點事件「坤輿廢棄物掩埋場」懶人包

菜鳥消防第1天上班...見一家陳屍車內崩潰！發豪志要救更多人

5年中古車「親戚40萬就賣」他心動問能接嗎？網分析勸退：別買

經典賽回顧／陽岱鋼飛撲一壘又開轟奪MVP　登大聯盟官網

經典賽回顧／王建民2013年完美表現　重返老東家洋基

好玩又好逛！全國老舊眷村文化保存區　八卦山中興莊開放

帶你看懂日本拉麵的究極歷程　加碼台北3間必吃推薦，清爽口感一秒勾魂

初三清晨透天厝火警！　房間全燒毀1人受困

重案回顧／冰箱藏老母！新北男喊「我沒錢安葬」：沒家人願意幫

快訊／「初三睡到飽」跌到8.6℃　民眾驚：像颱風

國發會雙語資源學習網春節不打烊　在家也能免費學英文

過年吃太多！小模示範　居家3動作消除腰腹肉

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

社會熱門新聞

樓上逼拆外牆冷氣機　他反告「一起拆」

初二買伴手禮撞人！男騎士亡、妻重傷

特斯拉男：我爸過世　開槍狂掃G了

即／殉職29歲警移靈回家　同事淚喊：一路好走

毒蟲撞死下班警...妻坐牢中！母獨養孫哽咽喊：拍謝

見一家陳屍大崩潰！他立志救更多人

台AV男優吐心酸　曝男女粉絲私訊「邀戰」

14歲少女年初一成忌日　騎車與酒駕叔公對撞亡

西門町深夜傳砍人案！婦人尖叫地上整灘血

南投竹山紫南宮發錢母　身分證末2碼「11」幸運領

欠300萬摩鐵遭囚　還要全裸錄影道歉

即／國一泰山段火燒車「6人逃生」

人妻揪小王拍性愛片爽到腳抖！鹹濕對話曝

撿到麥當勞儲值卡！他狂點700元爽吃,,,結果GG了

更多熱門

相關新聞

台AV男優吐心酸　曝男女粉絲私訊「邀戰」

台AV男優吐心酸　曝男女粉絲私訊「邀戰」

36歲的Jacky在網路上看到徵AV男優，經過經紀公司面試之後正式錄取，Jacky錄取之後，面對首度拍片的處女秀，對戰的竟是超正的AV女優「小夜夜」，讓他心中滿懷期待完成影片，5年來，也拍下了超過2百部的成人影片，坦言「男優真的很累」，除了吃保養品之外，還要每天「自主訓練」，完成導演的要求。

前AV女優揭秘　「普通女性拍A片」的4理由

前AV女優揭秘　「普通女性拍A片」的4理由

社區來新保全！他一問驚呆：大四生兼職

社區來新保全！他一問驚呆：大四生兼職

暗黑版《光陰故事》真實改編！

暗黑版《光陰故事》真實改編！

東海大學撒1.36億獎學金吸學生

東海大學撒1.36億獎學金吸學生

關鍵字：

大學生AV女優成人片

讀者迴響

熱門新聞

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

即／大樂透3注中　每人分得3333萬

風箏節釀6死！3歲女童慘遭「恐怖割喉」身亡

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

柯震東病床照曝光！露半邊臉：一點一點進步

夜市臭豆腐老闆娘太兇　本尊曝光了

快訊／1億大樂透獎落「3縣市」！　業者驚呼：今日看到客人肩膀掛著鳥

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

樓上逼拆外牆冷氣機　他反告「一起拆」

初二買伴手禮撞人！男騎士亡、妻重傷

和哥哥同住不穿內衣「激凸超明顯」！男友1句引戰

更多

最夯影音

更多
妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？
遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面