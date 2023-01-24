主打日本九州小吃梅枝餅　「米弎豆」甜點小舖爆紅

▲▼1對台日夫妻以日本九州小吃梅枝餅開設甜點小舖，並命名為「米弎豆」，引發炫風。（圖／業者提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

來自台中的陳宥達與Misato澤木美里這對台日跨國夫妻，特別將Misato老家日本九州的經典小吃烤餅梅枝餅、這個新奇又有代表性的廟口美食做為創業首選，店名更以太太Misato之名取為「米弎豆」，店內的日式傳統甜食小判餅「米弎豆Misato」在IG上引起熱議。

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陳宥達與Misato澤木美里相識相戀於澳洲遊學打工，結婚後在台北工作，夫妻2人感情濃厚，一直想尋求一個可以一起工作生活的方式，於是乎「合力創業」成為最佳選項，而台灣日式小點心多不勝數，卻鮮少見到Misato老家日本九州的經典小吃烤餅梅枝餅，於是夫妻倆就以這個作為創業首選，店名更以太太Misato之名取為「米弎豆」，寓意米餅和豆餡之意。

九州太宰府有著日本最大的文昌廟，廟口美食梅枝餅是必嘗小吃，2人將梅枝餅改良成有點橢圓形的小判形狀（小判是日本江戶時代金幣），因而稱為小判餅，餅皮是糯米糰，內餡則有紅豆、抹茶、芝麻和蜜漬櫻花（內餡為白豆沙）等口味，上爐烤後烙印即成，2年前在鹿港創店時，從一開始夫妻倆擺攤叫賣招呼客人，到現在大受歡迎成為排隊名店，獨特的口味和新奇的造型是成功的關鍵。

日前兩夫妻在草悟廣場PARK2開設第3家店，一樣引發旋風熱潮，季節性冰品九州八女抹茶宇治金，也成為小判餅之外熱銷消暑聖品。日式焙茶亦是十分受歡迎的日本茶之一，焙茶是將煎茶以大火焙炒至茶葉成褐色並散發出香氣，也常被做為甜點和冰淇淋的製作原料，