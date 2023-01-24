屬猴人2023年人脈通錢脈　這3生肖靠「布施」生財

記者崔子柔／綜合報導

新年能帶來新的運勢，大家最關注的不外乎是「財運」，「命理界阿湯哥」湯鎮瑋老師則分享，每個生肖在兔年會從不同方面獲得財運上的幫助。

一、猴、鼠、龍－「貴人財」

湯鎮瑋老師指出，貴人代表的是「人脈通錢脈」，像是從貴人身上得到有利的訊息、適時的提點等，屬猴、鼠、龍的人今年要更懂得去廣結善緣，過去在很多事情上表現的脾氣要稍微收斂，越是放低身段，不要去看輕某些人，求財運的道路會越順遂。

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▲屬猴、鼠、龍人會透過貴人提點提升財運。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



二、蛇、雞、牛－「布施財」

湯鎮瑋老師表示，進行布施可以在無形中增加一些福德，屬蛇、雞、牛的人今年可能會出現較多破財問題，可以用布施的方式去化解一些無形的障礙和災難，另提醒布施只要量力而為，千萬別超過自己能負擔的數字。

三、虎、馬、狗－「福德財」

湯鎮瑋老師指出，如果平時就有累積福德，今年就是屬虎、馬、狗的人成果豐收的時候，建議多拜土地公求保佑，能在財運上有如神助，或是在長輩有需要幫忙時，不要吝嗇去協助，藉此累積福德，另外，今年置入房地產也是不錯的選擇。

湯鎮瑋老師提醒，有福德財助攻時，心中千萬不得有貪念，免得引來現世報，或是發生無形、怪異的狀況。

▲12生肖今年有不同帶財方式。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



四、豬、兔、羊－「正財」

湯鎮瑋老師表示，在工作上好好發揮，能有新的發展機會，多去深耕就能夠旺正財，正財則能帶動整體的財運，即便因為在職場上被交付重大的責任而感到很累，事後也會因此得來不錯的財運。

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