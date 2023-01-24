忘記別人名字怎麼辦？　她曝「這招1秒套出」被讚爆：天才

▲ 和不熟的親友偶爾會發生想不起名字的狀況。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

過年過節遇到久未見面的親友時，偶爾會發生想不起名字的尷尬情形，這時該如何快速又不失禮貌地化解危機呢？國外就有一名女子分享她的妙招，只要一句話就可以馬上套出對方的名字，令許多網友大讚相當實用。

《鏡報》報導，國外女網友妮亞（Nia）經常在TikTok分享許多生活中實用的小撇步，吸引逾萬人追蹤。不久前她拍影片分享「忘記某人的名字時該怎麼辦」，至今累計逾240萬次觀看，引發廣大迴響。

妮亞在影片中承認，她在學校和工作中也常遇到這種事，每當她想不起對方的名字時，她就會說「你知道嗎快速唸自己的名字3次很困難嗎？因為你不習慣唸自己的名字」，只要對方照做，危機就能一秒解決。

這段影片迅速爆紅，網友紛紛留言大讚，「女孩，妳是個天才，我的偶像」、「太聰明了」、「有夠實用」，也有網友留言分享自己的妙招，「我會問對方名字怎麼拼」、「我自我介紹時總是說『很高興見到你』，以免我之前已經見過對方，也把球丟回去給他」、「我總是說『你說你叫什麼？』他們回答後我就會說『喔我是問你的姓』」。