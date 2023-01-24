數錢數到手軟！3星座「過年財運大爆發」　巨蟹爽領旺到年末

記者李佳蓉／綜合報導

新的一年到來，占星YouTuber《安德魯的賤聲房》點名3個星座財運爆發「數錢數到手軟」，不只是過年前事業一飛沖天，升官加薪樣樣來、年終領得滿口袋，過年買彩券打牌手氣更是旺到不行，這樣的好運會一路延伸到過年後，財神眷顧的好運羨煞身邊所有人。他提醒，除了參考太陽外，也一定要看上升星座。

▲安德魯點名3星座過年數錢數到手軟。（示意圖／本報資料照）

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安德魯分享2023過年期間「財神眷顧財運爆發」星座Top3：

1.巨蟹座

12/20木星大吉星已走到巨蟹座工作、事業的宮位，過去一兩年做起事來感覺卡卡，職場上遇到豬隊友扯後腿，在2023碰到的隊友會跟著升級，可說是巨蟹座的蛻變期，上半年就有個好的開始，但必須要動起來不能發懶鬆懈，此時決定你這一年的運勢走向，上半年越努力耕耘付出，下半年就能看到豐碩成果、也會輕鬆許多。

巨蟹座在過年受到財神眷顧、偏財運特別強，不只買彩券或投機財都能大豐收，財神爺「送錢給你不收也不行」；若是一直在工作上盡忠職守很負責，新的一年絕對是你正財與偏財的啟動年。農曆新年前木星已經來到事業宮，帶來滿滿能量，工作上將發光發熱、業績長紅，升職加薪機會多，本身若在找工作可得多點耐心，無論是薪資各項條件都會讓你滿意，只要保持好心態，正面樂觀所有美夢都能心想事成。

2.處女座

木星在12/20走到處女座財務宮位，不僅正財，也點燃你的偏財運，這時期的你是「鈔票吸引機」能量越來越強，直到5/17能獲得意外之財，可能是保險理賠或工作獎金，都會比別人多，有投資、斜槓的你也能漸漸看到成效；若沒有理財投資，就將財運全放在正職工作上，在年初就能衝一波，方向正確、有企圖心，只要敢衝願意拚，今年成為暴發戶的機率很高。

2023對處女座而言是改變的一年，要大膽創新、嘗試、不能太古板，有些新領域值得探險。這時的你必須慎選合作夥伴，工作能力強卻時常被豬隊友拖累，但一切都會好轉。無論是正財或偏財運，你的合作運貴人運也在變強中，今年人際關係務必打理好，是魚幫水水幫魚的時期，雖然會面臨舊人因理念不合離開，但也有新血注入，彼此目標一致，在溝通上交流互動好，也會遇到願意資助你的夥伴。

3.牡羊座

絕對是2023羨煞所有人的星座，木星進入牡羊座本命宮，不只帶來工作上實質收益，也開啟投資運，若你過去有借錢給別人卻一直討不回來，這時期回收機率高。要提醒所有牡羊座，在金星能量的影響下，會讓你在過年期間花費比較大、花錢大手大腳，雖然你正財與偏財運很好，但要把錢留住，別因情緒一來開心就花錢如流水。

牡羊座在今年初頭腦必須要清醒，上半年是關鍵，表現得好升官加薪甚至被挖角機率高，但別太心急，在專業上累積實力，才有更多選擇機會。在年前、年後絕對是你運勢非常明顯的轉捩點，能一掃過去陰霾，做起事來不再苦哈哈、把握好每個迎來的機會，絕對名利雙收。

新的一年對很多牡羊座而言，絕對是黑翻紅一展身手的時候，趁這機會衝事業，不要被感情影響表現，想談戀愛先緩緩，有伴侶者應盡量維持穩定關係。將生活重心放在工作上先衝一波，千載難逢的機會若能好好運用，木星能量將為你帶來財富、新舞台與新機會。